Britney Spears: Jetzt meldet sich ihre ehemalige BFF Paris Hilton zu Wort

Britney Spears: Jetzt meldet sich ihre ehemalige BFF Paris Hilton zum Fall

25.06.2021 16:19 Uhr

Alte Freundschaft rostet nicht: Paris Hilton hat Britney Spears ihre Unterstützung gezeigt. Die "Toxic"-Sängerin gab am Mittwoch (23. Juni) vor Gericht zu, dass sie sich nicht zu ihren Kämpfen unter ihrer Vormundschaft geäußert hatte, die sie als "missbräuchlich" bezeichnete.

Der Grund: Da auch Britney der Erbin zunächst nicht geglaubt hatte, als Paris über ihre traumatischen Erlebnisse im Internat sprach. Und obwohl Paris Hilton sich nicht direkt dazu geäußert hat, versah sie eine Reihe von Tweets über die Situation mit Likes.

Alte Freundschaft rostet nicht

2007 waren Britney Spears und Paris Hilton noch sehr gut befreundet.

Paris Hilton stellt sich hinter Britney Spears

Ein Tweet, den die Hotelerbin mit einem Like versah, lautete: „Es ist lustig, dass die Medien versuchen zu sagen, dass Britney Paris nicht wegen den Ereignissen im Internat glaubt, aber sie hat das in Wirklichkeit als Beispiel genommen und gesagt, wenn ich das alles durchmache und ich ihr zuerst nicht glaube, wer wird mir dann glauben.“

Und ein weiterer Tweet verkündete: „Paris Hilton versteht, was Britney während ihrer Rede meinte. Sie weiß, dass das nicht bedeutet, dass sie ihr nicht glaubt, sondern dass es ein Beispiel dafür war! #FreeBritney.“

Auch ihr Ex Justin Timberlake stellt sich hinter sie

Auch Paris‘ Mutter Kathy Hilton und Schwester Nicky haben ihre Unterstützung für Britney geteilt. In einem Gespräch mit Andy Cohen in der ‚Watch What Happens Live‘-Show enthüllte Nicky: „Sie sollte wissen, dass wir ihr glauben. Befreit Britney!“

Auch Britneys Ex-Freund Justin Timberlake stellte sich nun öffentlich hinter seine Verflossene. Der N’Sync-Sänger, der von 1999 bis 2002 mit Spears liiert war, twitterte anschließend: „Nach dem, was wir heute gesehen haben, sollten wir jetzt alle Britney unterstützen. Unabhängig von unserer Vergangenheit, gut oder schlecht, und egal wie lange es her ist … was mit ihr passiert, ist einfach nicht richtig. Keine Frau sollte jemals daran gehindert werden, Entscheidungen über ihren eigenen Körper zu treffen. Niemand sollte jemals gegen seinen Willen festgehalten werden … oder jemals um Erlaubnis bitten müssen, auf alles zuzugreifen, wofür er so hart gearbeitet hat.“ (Bang/KT/Spot)