Britney Spears: Schwester Jamie Lynn teilt mysteriöse Nachricht

19.07.2021 16:23 Uhr

Die kleine Schwester von Britney Spears, Jamie Lynn Spears, hat zu "Frieden" aufgerufen. Was sie genau damit sagen oder wen sie damit meint, erläuterte sie nicht näher.

Die „Zoey 101“-Darstellerin teilte eine kryptische Nachricht auf Instagram, in der sie die Kommentare ausschaltete, einige Stunden später, nachdem ihre ältere Schwester Britney Spears ihre Kritiker, ihren Vater Jamie Spears, Jamie Lynn und ihre Vormundschaft kritisiert hatte.

„Möge der Friede mit dir sein“

Die 30-jährige Jamie teilte einige Spiegel-Selfies von sich und schrieb dazu die mysteriöse Nachricht: „Möge der Friede des Herrn mit dir und deinem Geist sein [Frieden und Herz-Emojis]“.

Jamie Lynns Nachricht am Sonntag (18. Juli) kam kurz nach Britneys Ankündigung, dass sie nicht die Absicht hat, live aufzutreten, bis sie wieder die Kontrolle über ihr Leben hat, ohne dass dabei ihr Vater alle wichtigen Entscheidungen für sie trifft.

„Ich werde keine Bühne mehr betreten

Britney hatte über Instagram verkündet: „Für diejenigen von euch, die meine Tanzvideos kritisieren… schaut mal, ich werde in absehbarer Zeit auf keiner Bühne auftreten, während mein Vater noch bestimmt, was ich zu tragen habe, sage, tue oder denke!!!! Das habe ich in den letzten 13 Jahren so gemacht… Ich würde viel lieber Videos JA aus meinem Wohnzimmer teilen, anstatt auf der Bühne in Vegas zu stehen, wo einige Leute so weit weg waren, dass sie mir nicht einmal die Hand schütteln konnten.“