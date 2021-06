Brooklyn Beckham: Luxus-Anwesen als neues Liebesnest

28.06.2021 14:44 Uhr

Brooklyn Beckham und Nicola Peltz machen ernst: Vor Kurzem haben sich die beiden verlobt und nun folgt das Eigenheim. Die beiden haben sich eine Traumvilla zugelegt und die überzeugt mit luxuriösen Details.

Im Sommer 2020 haben sich Brooklyn Beckham (22) und Freundin Nicola Peltz (26) verlobt. Seitdem verzaubern die beiden Turteltauben ihre Fans regelmäßig mit niedlichen Pärchen-Schnappschüssen auf ihren Social Media Kanälen. Die große Hochzeit, die angeblich satte 4,5 Millionen Euro kostet, soll noch in diesem Jahr gefeiert werden. Ein genaues Datum ist bisher zwar nicht bekannt aber für das gemeinsame Eheleben sind Brooklyn und Nicola inzwischen bestens vorbereiten. Vor kurzem bezogen die beiden ihr neues Eigenheim mitten in Los Angeles und das kann sich absolut sehen lassen.

Luxus-Liebesnest

Das riesige Anwesen in Beverly Hills sollen Brooklyn und Nicola angeblich für 10,5 Millionen Dollar erstanden haben. Kein Wunder, dass die zweistöckige Luxus-Villa bei diesem Preis mit einigen Annehmlichkeiten überzeugen kann. So soll das Haus einen privaten Yoga- und Fitnessraum haben, eine Trockensauna, ein Dampfbad, eine Saftbar und natürlich einen eigenen Pool. Auch die Aussicht kann sich absolut sehen lassen: Die Immobilie liegt versteckt in einem Canyon und überblickt einen großen Teil von Los Angeles.

Eine Millionen über Verkaufspreis

Brooklyn und Nicola scheinen sich auf den ersten Blick in das große Traumhaus verliebt zu haben. Dem britischen Magazin Mirror zu Folge sollen die beiden die Immobilie so sehr gewollt haben, dass sie sogar mehr als den verlangten Kaufpreis auf den Tisch legten. Dabei handelt es sich nicht um kleine Peanuts, sondern um satte eine Millionen Dollar.

Nachwuchsplanung bei den Beckhams?

Insgesamt verfügt das riesige Anwesen über fünf Schlafzimmer und fünf Bäder. Ob Brooklyn und Nicola dabei an möglichen Nachwuchs gedacht haben? Genug Platz hätten sie auf jeden Fall. Vermutlich werden sich die beiden damit aber wohl noch ein bisschen Zeit lassen. Immerhin ist Brooklyn gerade erst süße 22.

Mama Victoria in Sorge

Ob sich Brooklyns Mutter, Victoria Beckham, wohl für die beiden Turteltauben freut? Gerüchten zu Folge soll sich die 47-Jährige Sorgen um ihren ältesten Sprössling machen. Der Grund? Victoria hat Angst, dass Brooklyn die Dinge mit Nicola überstürzt. Immerhin haben sich die beiden nach nur wenigen Monaten Beziehung verlobt. Brooklyn und Nicola scheinen sich ihrer Sache allerdings sicher zu sein und Victoria hat ihre Schwiegertochter in Spe, trotz aller Sorge, bereits jetzt schon in ihr Herz geschlossen. (AB)