Bushido meldet sich nach Skandal-Video zu Wort: „Ist tatsächlich passiert!“

Bushido meldet sich nach Skandal-Video zu Wort

28.06.2021 15:01 Uhr

Nachdem in der letzten Woche schreckliche Missbrauchsvorwürfe gegen Rapper Samra erhoben wurden, meldeten in den sozialen Netzwerken unter #DeutschrapMeToo immer mehr junge Frauen, die angeblich ähnliches mit anderen Rappern erlebt haben.

So soll die Deutschrap-Szene ein massives Rapeculture-Problem haben. Das bestätigten unter anderem auch Rap-Journalistin Visa Vie: „Ich habe in den letzten 12 Jahren in der Rapwelt, von so vielen Fällen von sexualisierter Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen gehört, sie selbst mitbekommen oder am eigenen Leib erlebt, dass es Monate dauern würde, all die Erlebnisse zu (er)zählen oder in ihren fürchterlichen Details zu rekonstruieren.“

Selbst Rapperinnen sind betroffen! Badmómzjay: „Habe abuse selber erlebt“

Auch Rapperin Badmómzjay berichtet von Übergriffen: „Ich habe abuse selber erlebt. Über eine längere Zeit“, so die 18-Jährige bei Instagram. Sie stehe noch immer unter Schock und könne sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht weiter dazu äußern. Dann der nächste große Schock: Am Wochenende tauchte älteres Video auf, dass Rapper Bushido mit einem jungen Mädchen in einem Hotelzimmer zeigt.

Das Video soll mindestens 16 Jahre alt sein und zeigt den „Für immer jung“-Interpreten dabei, wie er mit freiem Oberkörper neben vor einer jungen Frau hockt, die auf seinem Bett sitzt. Dabei spricht der Musiker auf die Frau, die mehrfach sagt, dass sie nicht weiß was sie machen soll. „Willst du dich anziehen und gehen? Wohin willst du denn gehen? Draußen in den Wald?“

„Als wärst du bei irgendwelchen Neandertalern in der Höhle“

Dann versucht er das Mädchen, deren Identität bisher noch ungeklärt ist, zu einer Entscheidung zu drängen – dabei geht es augenscheinlich um Sex. „Ich hab keinen Bock, hier wach zu sein und wie so ein Idiot vor meinem Bett zu hocken“, lässt Bushido die junge Frau wissen. Als die Frau weiter zögert, legt der Rapper nach: „Du tust gerade so, als wärst du bei irgendwelchen Neandertalern in der Höhle.“

Die kurze Clip wird für viele noch verstörender, als Bushido mit einer kurzen Bemerkung andeutet, dass die junge Frau zu dem Zeitpunkt möglicherweise noch minderjährig sein könnte. „Ich bin acht Jahre älter als du, wenn du überhaupt 18 bist.“ Etwas später sagt er sogar, er sei sogar „locker elf Jahre älter.“ Eine Aussage, die nahelegt, dass das Mädchen damals womöglich erst 15 Jahre alt war.

Bushido bestätigt Echtheit des Videos

Nun bestätigte der 42-Jährige die Echtheit des Videos bei Instagram: „Ja, das was dort gezeigt wurde, ist tatsächlich passiert“, räumt er ein. Das Video, das mindestens 16 Jahre alt sein soll, zeige wie anders sein „Lebensstil“ gewesen sei. Der habe zu seinem damaligen „Rapstyle“ gehört, genauso wie das „Mädels abschleppen“ bei Konzerten.

Im Video zeigte sich der Familienvater nun einsichtig und bittet sogar um Entschuldigung. Die Art und Weise, wie man damals mit Mädchen und Frauen umgegangen sei, sei absolut nicht in Ordnung gewesen. „Ich möchte mich an dieser Stelle nicht nur, aber vor allem bei diesem Mädchen entschuldigen.“

Er bittet um Entschuldigung

Bushido räumt ein, dass die Situation ausschließlich sein Fehler gewesen sei und er übernehme die alleinige Verantwortung für das, was dem Mädchen „im Hotelzimmer verbal angetan wurde.“ Weiter erklärt er im Video: „Nichts von dem, was diesem Mädchen im Hotelzimmer von meiner Seite aus verbal angetan wurde, ist in Ordnung“

Als nun älterer Mensch und mehrfacher Familienvater hoffe er, dass seine Töchter später mal nicht „solchen Menschen über den Weg laufen, wie mir, wie ich damals gewesen bin.“ Er arbeite viel an sich, um solche entsprechenden Verhaltensweisen abzulegen. Auch seine Ehefrau Anna-Maria, mit der er seit 2012 verheiratet ist, habe er lange nicht respektiert. Das bereue er zutiefst, denn: „Diese Zeiten sind vorbei.“

Das Video war im Netz gelandet, nachdem ein Rapper namens Cashmo angekündigt hatte den Clip zu teilen, wenn er dafür 100.000 Follower bekommen würde. Als diese Marke erreicht wurde, kommentierte er das „Enthüllungsvideo“ live vor der Kamera. Ein Vorgehen, dass Bushido auch in seinem Video-Statement kritisierte, da besagter Rapper das nur für Bekanntheit gemacht habe und nicht, um betroffenen Menschen damit zu helfen oder Missstände aufzudecken.