Bushido über den Sex mit Anna-Maria: „Fünf bis Sex mal die Woche, mindestens!“

21.06.2021 13:12 Uhr

So privat hat sich Bushido noch nie gezeigt. Mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi erwartet er gerade Drillinge und gewährt nun Einblicke in deren sehr aktives Sex-Leben!

Baby-Boom im Hause Ferchichi! Bushido und seine Frau Anna-Maria erwarten wieder Nachwuchs. Gemeinsam haben sie bereits vier Kinder, sie brachte einen Sohn aus einer Beziehung mit dem Tänzer Pravit Anantapongse mit. Nun erwartet sie eineiige Drillinge!

Sooft haben Bushido und Anna-Maria Sex

Der perfekte Anlass für das Paar aus dem Nähkästchen zu plaudern und so luden sie Frauke Ludowig zu sich ins Haus ein. Und schnell wird klar, auch nach zehn Jahren Beziehung ist das Sex-Leben noch nicht eingeschlafen!

Bushido berichtet von einer Situation beim Urologen, der wollte wissen, wie es um seine Libido steht. Anna-Maria scheint das Thema etwas unangenehm zu sein. Doch Bushido, anscheinend voll in Fahrt, prescht heraus gegenüber RTL: „Ich überleg’ so, denk mir so, ist ja eine normale Frage. Und sage: Fünf bis Sex mal die Woche, mindestens.“

Sex trotz Streit

Und nicht nur das, die beiden geben auch zu, dass es Phasen gab, in denen sie viel stritten und nicht miteinander sprachen, aber im Bett lief es trotzdem:

„Wir hatten auch Sex, wenn wir Streitphasen hatten. Dann haben wir unsere Waffen auf den Tisch gelegt, haben Spaß gehabt, danach haben wir weiter gestritten“, so der Rapper.

Wenn er schreibt, sprintet sie los!

Obwohl die beiden schon vier gemeinsame Kinder und ein Kind aus einer vorherigen Beziehung von Anna-Maria haben, leidet das Liebes-Leben darunter nicht.

Auch wenn es gerade für die fünffache Mutter oft stressig werden kann, nehmen sich die beiden die Zeit zwischendurch für ein Schäferstündchen: „Ich stehe um sechs auf, mache die Kinder fertig, mache die Pferde fertig, gehe zum Reiten, die Kinder kloppen sich im Auto. Ich hab‘ so viel Action mit den Kindern, komme dann nach Hause und er schreibt mir: Du, ich lieg noch hier im Bett, komm mal bitte hoch jetzt …“

Für die Frau von Bushido natürlich eine Selbstverständlichkeit und so springt sie los: „Ich sag’ dann zur Babysitterin: ‚Ich muss mal schnell hoch‘. Rein ins Bad, hübsche Wäsche angezogen und dann ins Schlafzimmer“, schildert sie weiter.

(TT)