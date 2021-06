Cathy Hummels schlägt zurück: „Hab am Bauch mehr Falten als im Gesicht!“

29.06.2021 11:04 Uhr

Cathy Hummels zeigt auf Instagram stolz ihre vermeintlichen Makel. Die Ehefrau von Nationalspieler Mats Hummels erlebt im Netz immer wieder Gegenwind, was ihre Figur angeht.

Zahlreiche User kommentieren regelmäßig unter ihren Beiträgen, dass sie zu dünn sei oder gar an einer Essstörung leide. Das hat die Influencerin gründlich satt – und geht nun in die Offensive.

Cathy Hummels: „Tolle Erinnerung an meine Schwangerschaft“

In ihrem neuesten Beitrag zeigt sie eine Reihe von Fotos, die sie im Bikini bei einem Bootsausflug am Tegernsee zeigen. „Heute bin ich Kapitän. Ich liebe Boot fahren“, schrieb sie daneben. Und weiter: „Ja, ich hab‘ am Bauch mehr Falten als im Gesicht. Danke Ludwig für die tolle Erinnerung an meine Schwangerschaft und danke für den besten Jungen auf der Welt.“

Auch wenn ihr Bauch also nicht perfekt aussehe, würde Cathy die Erfahrung, mit ihrem dreijährigen Sohn schwanger zu sein, um nichts in der Welt missen wollen. Das kommt auch bei ihren Followern gut an.

Ihre Fans stehen hinter ihr

„Wir Mamas haben doch alle Spuren unserer Schwangerschaften am Körper. Es gibt nichts Tolleres als unsere Kinder”, spricht ihr ein Fan Mut zu. Ein anderer schreibt: „Einige haben Falten am Bauch, andere haben Rollen. So ist das nun mal. So what?!“ Allerdings gibt es auch negative Kommentare. Unter anderem wird der 33-Jährigen vorgeworfen, nur nach Komplimenten zu fischen.

Ab dem 14. Juli 2021 ist Cathy Hummels in der zweiten Staffel von „Kampf der Realitystars“ zu sehen. Im RTLZWEI-Erfolgsformat kämpfen erneut 25 prominente Kandidatinnen und Kandidaten in tropischen Gefilden um den Titel „Realitystar 2021“ sowie 50.000 Euro Siegprämie. (Bang)