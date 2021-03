Cheyenne Ochsenknecht ist Mutter geworden

Model Cheyenne Ochsenknecht ist Mutter geworden.

28.03.2021 10:45 Uhr

Eine junge Mutter: Mit zwanzig Jahren hat Model Cheyenne Ochsenknecht ihr erstes Kind bekommen. Die Tochter von Natascha und Uwe Ochsenknecht lebt mittlerweile mit ihrem Freund Nino in Österreich

Cheyenne Ochsenknecht (20) hat eine Tochter zur Welt gebracht. „Wir 3 sind mega überwältigt und unfassbar glücklich“, schrieb das Model auf Instagram. Die Geburt am Freitag sei super verlaufen, „die kleine Mavie ist gesund“.

Die Geburt war nach Angaben von Cheyenne Ochsenknechts Agentur in Graz; Ochsenknecht lebt mit ihrem Freund Nino (25) in Österreich. „Ich genieße jetzt die erste Zeit mit meinen beiden und erhole mich“, schrieb die Tochter von Natascha und Uwe Ochsenknecht in ihrer Instagram-Story.