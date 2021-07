Chris Broy happy ohne Ex Eva: „Bin die beste Version von mir!“

19.07.2021 16:16 Uhr

Vor wenigen Monaten waren Eva Benetatou und Chris Broy noch ein Herz und eine Seele, innerhalb weniger Wochen trennte er sich von ihr und begann ein ganz neues Leben.

Chris Broy und Eva Benetatou hatten viele Pläne: Sie wollten heiraten und hatten mit der Schwangerschaft den Grundstein für eine gemeinsame Familie gelegt.

„Chris besucht uns nicht täglich“

Doch es kam alles anders, denn Chris trennte sich Hals über Kopf von Eva und zog aus der gemeinsamen Wohnung aus und das obwohl sie gerade hochschwanger mit dem gemeinsamen Sohn war.

George Angelos ist nun auf der Welt und Eva alleinerziehende Mutter. Hilfe bekommt sie von ihrer Mutter, Ex Chris lässt sich selten blicken: „Chris besucht uns nicht täglich, er besucht uns zwei Mal die Woche. Also bisher war Chris drei bis vier Mal da“, so Eva gegenüber RTL.

„Mir geht es blendend“

Chris lebt hingegen ein ganz neues, freies Leben. Er arbeitet an sich und besucht, jetzt wo es nach und nach möglich ist, auch wieder Events. So wie erst kürzlich in Berlin.

Broy wirkt happy und scheint die Trennung bereits hinter sich gelassen zu haben: „Mir geht es wirklich gut, mir geht es blenden“, erklärt er und fügt hinzu: „Beste Version von mir seit langem!“

Chris hat einen neuen Lifestyle

Das war nicht immer so, nach der Trennung hat er 18 Kilo verloren: „Mein Gewichtsverlust hat natürlich etwas mit der Situation zu tun, man vergisst dann auch mal ganz schnell das Essen!“

Hinzu kam, dass er jetzt einen gesünderen Lifestyle pflegt, er trinkt keinen Alkohol mehr, hat seine Ernährung umgestellt und treibt wieder viel Sport. Jeder geht schließlich anders mit einer Trennung um…

