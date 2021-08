Chris Broy und Jenefer Riili: Jetzt packt sie die ganze Wahrheit aus!

05.08.2021 14:14 Uhr

Am Mittwochabend zeigte RTLZWEI eine neue Folge von "Kampf der Realitystars" und es war kaum zu übersehen, wie gut sich Chris Broy und Jenefer Riili verstanden haben.

Kein Wunder, dass hinterher die Gerüchte aufkeimten, dass zwischen den beiden mehr sein könnte, als Sympathie und reine Freundschaft. Auch weil seine Ex-Verlobte Eva Benetatou die Spekulationen ins Rollen gebracht hatte.

So schwärmen die beiden voneinander

Nun konnten die „Kampf der Realitystars“ am Mittwochabend mitansehen, wie Chris Broy und Jenefer Riili aus dem Schwärmen gar nicht mehr herauskamen. So erklärte er: „Sie ist sehr sympathisch, einfach meine Wellenlänge.“ Und auch Jenefer bestätigt das: „Mit Chris bin ich halt auf einer Wellenlänge. Dass darf auch jeder da draußen wissen, dass diese Freundschaft über das Format hinausgeht!“

Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten war Chris noch mit Eva zusammen und so sagte er sogar: „Jenny ist ein toller Mensch, eine tolle Frau. Sie erinnert mich so leicht an meine Eva!“

Keine Hintergedanken

Jetzt berichtet Jenefer, was an den Liebes-Spekulationen dran ist und erklärt: „Mit Chris habe ich mich ganz besonders gut verstanden, weil er einfach eine Vertrauensperson für mich war, auch weil er werdender Papa war.“

Die Nähe zu Chris suchte sie während der Sendung ganz ohne Hintergedanken: „Da hat man einfach ohne Hintergedanken hingehen können, mit dem hat man zusammen lachen können, ohne sich irgendwie Gedanken machen zu müssen, ob da mehr sein könnte, denn zu dem Zeitpunkt hatte er ja eine Frau zu Hause sitzen und insofern hat man sich nichts dabei gedacht“, so Jenefer gegenüber der „Bild“-Zeitung.

Darum haben sie keinen Kontakt

Während der Sendung sprachen die beiden davon, dass sie unbedingt den Kontakt halten wollen, doch heute weiß man bereits, dass sie aktuell nicht nicht im Kontakt stehen. Dazu sagt Riili: „Es ist richtig, dass wir uns nach dem Dreh wiedersehen wollten, aber aufgrund der ganzen Situation, die danach war, habe ich einfach für mich beschlossen, dass es das Beste ist, dass man erst mal Abstand voneinander nimmt und Chris sich um seine Familie kümmert.“

Und sie lässt auch durchblicken, dass sie es bedauert: „Meiner Meinung nach war ich da einfach nur fehl am Platz und deswegen habe ich mich zurückgezogen. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen zum jetzigen Zeitpunkt.“

Was nicht ist, kann aber schließlich noch werden!

(TT)