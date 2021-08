Chris Hemsworth: Das Geheimnis seiner glücklichen Ehe

Chris Hemsworth und seine Elsa: Das Geheimnis für ihre glückliche Ehe

11.08.2021 13:59 Uhr

Chris Hemsworths Frau scheint überglücklich mit dem Schauspieler zu sein und hat jetzt auch das Geheimnis ihrer Liebe verraten

Die Ehefrau von Chris Hemsworth, Elsa Pataky, ist seit 2010 mit dem Hollywood-Star verheiratet, hat mit ihm die Tochter India (9) und die Zwillinge Sacha und Tristan (8) gemeinsam.

In einem Interview offenbarte sie jetzt, wie die beiden nach all den Jahren Ehe ihre Liebe aufrechterhalten. Gegenüber dem ‘Hola‘-Magazin plauderte sie aus: „Wir genießen es einfach, dass wir die gleichen Dinge mögen, und Chris hat einen großartigen Humor und er weiß, wie man den Ernst aus manchen Dingen herausnimmt.“

Eltern sollten sich Gedanken machen

So bringe Chris sie immer wieder zum Lachen, auch wenn sie mal wütend sei.

Erst kürzlich appellierte sie an all ihre Freunde, dass sie sich ernsthaft über die Elternschaft Gedanken machen sollten. Die Schauspielerin sagte kürzlich auch in einem Interview mit dem ‚Hello!‘-Magazin: „Ich sage meinen Freunden immer: ‚Denkt lange und genau darüber nach, bevor ihr Kinder bekommt, denn Kinder sind für immer.‘“

Elsa Pataky: „Wir necken uns gerne“

Die gebürtige Spanierin und ihr Mann haben ihren zehnten Hochzeitstag gefeiert und könnten nicht glücklicher zusammen sein. Elsa fügte hinzu: „Wir arbeiten, wir haben die Kinder, wir sind von Freunden umgeben. Mehr könnte ich nicht verlangen. Ich lag absolut richtig, als ich entschied, dass Chris der Mann war, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen sollte. Wir haben einen großen Sinn für Humor, wir necken uns gerne. Wir lieben es, zusammen mit unseren Freunden zu sein.“

Chris Hemsworth fährt mal eben in den KFC-Drive In

Vermutlich liebt Elsa Pataky auch besonders Chris‘ herrlich bodenständige Art. Anfang dieser Woche hielt der „Thor“-Star einfach mal so bei einer örtlichen KFC-Niederlassung in der australischen Stadt Murwillumbah an und überraschte die Arbeiter, als er in seinem Fahrzeug vor dem Durchfahrtsfenster hielt. Dann bestellte der Marvel-Star Essen im Wert von 73 US-Dollar – dazu gehörte unter anderem ein 15-teiliger Hühncheneimer. Nachdem sie ihm sein Essen gereicht hatten, versammelten sich das gesamte Personal am Fenster, damit Hemsworth ein Foto mit ihnen machen konnte.

Große Fan-Liebe

Selfies mit Fans zu machen ist für den Marvel-Schauspieler nichts Neues. Er ist bekannt für sein freundliches Auftreten im Umgang mit seinen Fans. In der Vergangenheit überraschte er die Gäste auch schon mal in einem Restaurant in Sydney und half auch bei der Mittagessen-Ausgabe an der Schule, wo auch seine Kinder eingeschrieben sind. (Bang/KT)