Chris und Liam Hemsworth: So attraktiv ist ihr Vater mit 66

05.09.2021 23:02 Uhr

Chris und Liam Hemsworth gehören zu den heißesten Hotties in Hollywood - die Fotos ihres Vaters zeigen eindeutig, wem sie ihre guten Gene verdanken.

Craig Hemsworth (66) kann wirklich stolz auf sich sein. Er ist der Vater der drei Schauspieler Liam (31), Chris (38) und Luke Hemsworth (40). Diese gratulierten ihrem Papa heute mit süßen Bildern auf Instagram zum australischen Vatertag.

Dabei fiel vor allem auf, wie attraktiv der Rentner immer noch ist.

In seinem Posting nannte der „Marvel“-Star Chris Hemsworth seinen Papa seinen ganz persönlichen Champion. Er schrieb dazu: „Danke, dass du immer für mich da bist. Ich liebe dich, Papa“.

Zusammen mit einem sympathischen Vater-Sohn-Selfie postete der Hollywood-Schauspieler einige Bilder aus dem Familienalbum der Hemsworth. Mein Gott, wie süß waren die Hemsworth-Jungs denn bitte schon als kleine Jungs?

