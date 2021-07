Chris Pratt: Supertipp für eine lange Ehe

Chris Pratt: Supertipp für eine lange Ehe

01.07.2021 17:45 Uhr

Hollywood-Superstar Chris Pratt glaubt, dass "Zuhören" der Schlüssel zu einer guten Beziehung ist.

Der 42-jährige Schauspieler feierte letzten Monat den zweiten Hochzeitstag mit seiner Frau Katherine Schwarzenegger. Und nun verriet der Hollywood-Star, was seiner Meinung nach das Geheimnis einer funktionierenden Beziehung ist.

Pediküre von der jungen Gattin

„Kommunizieren Sie. Hören Sie zu, hören Sie Ihrem Partner bewusst zu. Kümmert euch um die Gefühle des anderen, unterstützt euch gegenseitig und hört einfach zu“, lautet sein Ratschlag, den er im Rahmen eines Interviews mit „Entertainment Tonight“ enthüllte.

Anlässlich ihres Jahrestages hatte Chris ein Video geteilt, in dem seine elf Jahre jüngere Frau aus dem Schwarzenegger-Clan ihm eine Pediküre verpasst.

Chris Pratt mit Hauptrolle in „Tomorrow War“

Bei der Premiere seines neuen Films „The Tomorrow War“ am Mittwoch (30. Juni) in Los Angeles gefragt, ob seine Nägel von seiner Frau aufpoliert wurden, sagte er: „Das ist ein Geheimnis…aber sie sehen fantastisch aus.“

Chris – der mit Katherine die zehn Monate alte Lyla und mit seiner ersten Frau Anna Faris den achtjährigen Jack hat – drehte den Thriller im September 2019. Die Dreharbeiten wurden im Januar 2020 abgeschlossen, im Dezember 2020 sollte der Streifen in die Kinos kommen.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurde er allerdings bis jetzt verschoben – und läuft bei Amazon Prime. (Bang/KT)