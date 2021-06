Chris Rock feuerte Mitarbeiter, weil sie nicht auf Frauen hören wollten

Chris Rock feuerte Mitarbeiter, weil sie nicht auf Frauen hören wollten

12.06.2021 21:06 Uhr

Chris Rock hat laut eigener Aussage, Mitarbeiter knallhart entlassen, die nicht auf Frauen gehört haben oder nicht auf sie hören wollten.

Schauspieler Chris Rock verfolgt offenbar eine harte, aber faire Arbeitspolitik und hat sogar Mitarbeiter feuern lassen, die Aufgaben nicht befolgten, weil Frauen es ihnen gesagt hatten.

„Ich habe ein paar mal gedacht: ‚Wie kommt es, dass er es nicht macht, was ihm gesagt wird…. Und dann habe ich gemerkt: ‚Oh, es ist, weil eine Frau ihn darum gebeten hat“, erzählte der Hollywood-Star gegenüber Nicole Kidman, die für das „Variety“-Magazin in dem Format „Actors on Actors“ interviewte.

Chris Rock: „Frauen haben mich unter ihre Fittiche genommen“

Der 56-Jährige aus Brooklyn ist der Meinung, dass Frauen ihm in den frühen Phasen seiner Karriere geholfen hätten und als Kidman ihn fragte, warum er es für wichtig halte, auf Frauen zu hören, antwortete er: „Ich weiß nicht, vielleicht durch meine Mutter. Als ich als Comedian anfing, haben mich Frauen wie Joy Behar und Susie Essman unter ihre Fittiche genommen.“

„Stand-Up ist keine männerdominierte Branche“

Er fügte hinzu: „Ich war einfach immer mit mächtigen Frauen zusammen. Auch in der Comedy-Szene wurden die Clubs von Frauen geleitet. Der Comedy Store gehörte Mitzi Shore in LA und die mächtigste Frau in New York war Silver Friedman. die Frau von Improv Club-Besitzer Budd Freidman. Alle reden davon, dass Stand-up ein männerdominierter Bereich ist, aber Stand-up wird seit vielen Jahren von vielen Frauen geleitet.“

Chris Rock liebt große Frauen

An anderer Stelle im Interview kamen die beiden auch auf Kidmans Größe (1,80 Meter) zu sprechen. Die australische Schauspielerin erzählte Chris Rock: „So viele Männer wollen nicht mit einer großen Frau arbeiten“, woraufhin Rock erwiderte: „Ich liebe große Frauen. Bring sie mir. Je höher, desto besser.“

Rocks neuster Film „Spiral: From the Book of Saw“ mit Samuel L. Jackson und Max Minghella in den Hauptrollen feierte letzten Monat Premiere.