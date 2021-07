Daniela Katzenberger von Hatern beschimpft: „Dicke Qualle!“

Daniela Katzenberger von Hatern beschimpft: "Dicke Qualle!"

26.07.2021 15:33 Uhr

Daniela Katzenberger kennt sich mit Hater-Kommentaren aus und scheint darüber Schmunzeln zu können. Nun teilte sie einige von den Nachrichten die sie bekommt.

Daniela Katzenberger teilt viel aus ihrem Privatleben und scheint sich in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit ein dickes Fell angelegt zu haben. Denn sie muss ganz schön viel einstecken.

„Dicke Qualle“

So wie erst kürzlich, denn die Katze machte auf Instagram öffentlich, was für fiese Nachrichten sie hin und wieder von einigen Hater bekommt. Und viele zielen auf ihr Aussehen.

So schrieb wohl einer: „Dicke Qualle, wie kann man sich so gehen lassen?“ Zum Glück lässt Daniela solche Kommentare nicht an sich ran, ganz im Gegenteil, sie kann darüber lachen.

Sie bekommt auch viele nette Kommentare

Doch die Katze muss natürlich nicht nur solche gemeinen Kommentare über sich ergehen lassen, sondern bekommt gleichzeitig auch viele liebe Komplimente.

Und das oft sogar für ein und dasselbe Bild, denn neben dem „Quallen“-Kommentar bekam sie wohl auch diese Nachricht: „Boah Dani, wie hast du so abgenommen?“

„Mega Aktion!“

Für ihren Humor und für ihre Ehrlichkeit bekam sie nun auch viel Zuspruch, denn sie nimmt sich solche Kommentare nicht zu Herzen. Ein Fan schrieb unter das kurze Video: „Mega Aktion! Super das du die Wahrheit so zeigst.“

Und ein anderer stimmt zu: „Drauf geschissen was andere denken. Die Neider sind nur zu dumm sich selbst richtig in Szene zu setzen!“