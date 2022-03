Désirée Nick: Küssende Versöhnung mit Anouschka Renzi

Sophia Völkel | 21.03.2022, 18:01 Uhr

Anouschka Renzi und Désirée Nick feiern Versöhnung

Die jahrelang andauernde Fehde zwischen Anouschka Renzi und Désirée Nick ist Geschichte – die beiden haben sich tatsächlich vertragen. Und gehen dafür sogar auf extreme Tuchfühlung!

Was lange währt, wird endlich gut: die jahrelange Fehde zwischen Anouschka Renzi (57) und Désirée Nick (65) ist endlich beilegt. Passiert ist das tatsächlich in Nicks berühmt-berüchtigtem Podcast „Lose Luder“. Dort war Anouschka vor wenigen Tagen zu Gast. Und wer einen riesigen Zickenzoff erwartet hat, der irrt.

Doch wieso waren die beiden High Society-Ladies mit der großen Klappe überhaupt so lange zerstritten? Grund dafür war natürlich die spitze Zunge der La Nick. Die hatte nämlich vor 18 Jahren in ihrem Kabarettprogramm „Die Freude am Altern – und wie man es umgeht“ üble Beschimpfungen gegen die diesjährige Dschungelcamperin losgelassen.









Sie habe „sich ihr Hinterteil zum Abenteuerspielplatz umbauen lassen“ und „in mehr Hotelzimmern gelegen als die Bibel“. Außerdem habe Renzi „mehr Zeit auf Knien verbracht als Mutter Teresa“. Dass die Schauspielerin daraufhin nicht gerade cool reagierte, ist irgendwie kein Wunder. Sie ließ gegen Nick eine einstweilige Verfügung erwirken. Daraufhin durfte sie nicht mehr über Anouschka in ihren Bühnenshows reden, es sei denn, sie wollte eine saftige Geldstrafe von 250.000 Euro zahlen.

Versöhnung! Désirée Nick und Anouschka Renzi beenden ihren Zickenkrieg

Also herrschte seit fast 20 Jahren Funkstille und ein erbitterter Streit zwischen den beiden. Jetzt ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Im Podcast der spitzesten Zunge der Promilandschaft versöhnten sich die beiden. Und wie! Ihre neu aufgeblühte Freundschaft zueinander besiegelten die beiden Damen sogar mit einem Kuss – und jeder Menge Schampus.

Der Zicken-Kuss zur Versöhnung

Auf Instagram machten sich die beiden über das Ereignis herrlich lustig. So postete Désirée Nick jetzt ein kurzes Video, in dem die beiden so tun, als wären sie sehr betrunken (oder es vielleicht auch sind, man weiß es nicht genau) und naschen dann noch weiße Mäuse aus dem Glas.

Und da die Leckerei genau die richtige Größe und Konsistenz hat, um sie so richtig langzuziehen, nutzen die Schauspielerin und die Entertainerin die Gelegenheit, like Susi und Strolch, sich die weiße Maus genüsslich zu teilen und sich dabei gleich einen Schmatzer zu geben.

Hach, wenn Frauen sich streiten, dann versöhnen und nun voraussichtlich umso mehr zusammen halten, dann ist das doch das Schönste!