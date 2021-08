Dieter Bohlen: Heiratet er jetzt seine Carina?

16.08.2021 13:13 Uhr

Hat der sonst so viel beschäftigte Produzent Dieter Bohlen jetzt endlich die Zeit gefunden, seine langjährige Freundin Carina Walz zu heiraten? Ein Video sorgt für Verwirrung!

Seit seinem DSDS– und „Das Supertalent“-Aus konzentriert sich Dieter Bohlen voll und ganz auf seinen Instagram-Account und hält dort seine Fans und Follower bei Laune. Immerhin hat er rund 1,6 Millionen Abonnenten auf Instagram.

Dieter und Carina vor dem Altar

In einem neuen Video steht er gemeinsamen mit seiner langjährigen Freundin Carina Walz vor einem Altar, beide sind in Weiß gekleidet und es läuft festliche Hochzeitsmusik.

Liebevoll geben die beiden sich einen Kuss und laufen freudestrahlend und Hand in Hand davon. Haben Dieter und Carina etwa wirklich ganz spontan geheiratet?

Es war nur ein Traum

Nein, natürlich nicht – auch wenn Fans sich darüber freuen würden. In den Kommentaren unter dem neuen Video heißt es z.B.: „Carina kannst Du ruhig heiraten. Sie ist die Beste! Dazu wunderschön!“

Doch am Ende des Videos wachen Dieter und Carina aus einem „Traum“ auf – die Hochzeit war also nur ein kleiner Spaß seitens des Musikproduzenten! Schade eigentlich…

„Dieter ist ein zärtlicher Liebhaber“

Dieter und seine Carina scheinen auch ganz ohne Trauschein ein glückliches Paar zu sein, seitdem sie sich vor rund 15 Jahren auf Mallorca kennengelernt hatten.

Damals sprach Dieter die blutjunge Carina in einem Club an, lud sie daraufhin zum Essen ein und dann ging alles ganz schnell! Die erste gemeinsame Liebesnacht ließ auch nicht lang auf sich warten. Es passierte direkt beim zweiten Date:

„Aber am Abend darauf. Es passierte in Dieters Appartement und war traumhaft schön. Dieter ist ein sehr zärtlicher und einfühlsamer Liebhaber“, erzählt Carina in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung aus dem Jahr 2006.

Wann gibt es News von Dieter Bohlen?

Das DSDS- und „Das Supertalent“-Aus kam für viele Fans im Frühjahr 2021 sehr überraschend, doch Dieter Bohlen kündigte bereits kurz darauf an, dass seine Fans auch in Zukunft nich auf ihn verzichten müssen.

In einem Video sagte er damals: „Ich hab super viele Angebote natürlich bekommen, und da muss man natürlich so ein bisschen gucken, was man jetzt macht. Ich plane Großes, und ihr werdet von mir hören.“

Jetzt sind einige Monate ins Land gegangen und die Fans warten immer noch auf seine „großen Pläne“…

