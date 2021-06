Dua Lipa will Schauspielerin werden

29.06.2021 19:53 Uhr

Briten-Popstar Dua Lipa würde "wirklich gerne" ein Filmstar sein.

Die 25-jährige Sängerin ist „fasziniert und aufgeregt“ von der Idee, Schauspielerin zu werden und auf der Erfahrung aufzubauen, die sie durch die Hauptrolle in ihren Musikvideos gesammelt hat.

Erstmal eine kleine Rolle

Doch es muss nicht gleich eine Hauptrolle sein. Angesprochen auf die Möglichkeit, in die Schauspielerei einzusteigen, sagte sie gegenüber „Radio DeeJay Summer Camp“: „Ich denke, das würde ich wirklich gerne, das ist etwas, das ich auf jeden Fall erkunden und herausfinden möchte, vielleicht zuerst mit einer kleinen Rolle. Ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen mehr Selbstvertrauen in mich selbst bekommen habe.” Die Musikerin ist gespannt, was die Zukunft in Bezug auf Filmrollen bringen wird.

Cowgirl Dua Lipa

“Ich habe hier und da ein bisschen was gemacht, also … Ich habe das Gefühl, dass ich die Seite der Schauspielerei in Musikvideos entdeckt habe. Ich bin ziemlich fasziniert und aufgeregt über die Aussicht, vielleicht irgendwann etwas anderes zu machen.“

Dua Lipa genoss es besonders, sich für ihr „Love Again“-Video in ein Cowgirl zu verwandeln. „Ich habe es geliebt, es hat wirklich Spaß gemacht. Ich wollte verschiedene Dinge ausprobieren. […] Wir hatten eine Menge Spaß. Ich habe meine Rolle an diesem Tag sehr genossen“, schwärmt sie. (Bang)