04.01.2021 16:55 Uhr

Eine Ehrenmünze für die Queen

Die britische Königin Elizabeth feiert am 21. April ihren 95. Geburtstag. Aus diesem Anlass gibt es eine neue Münze.

Zu Ehren der Queen kommt in diesem Jahr eine neue Münze in die Sammelalben und Portemonnaies der Briten. Die speziell verzierte Fünf-Pfund-Münze werde anlässlich des 95. Geburtstages von Königin Elizabeth II. im April dieses Jahres eingeführt, teilte die britische Münzprägeanstalt Royal Mint am Montag mit.

Fünf-Pfund-Münzen sind traditionell für besondere Anlässe reserviert. Die Königin, die am 21. April Geburtstag hat, ziert auch die anderen Münzen und Geldscheine der britischen Währung. Auf der Sondermünze sollen die Worte „my heart and my devotion“ (deutsch: „mein Herz und meine Hingabe“) eingeprägt sein – ein Versprechen, das die Königin ihrem Volk bereits in den 50er Jahren in der ersten im Fernsehen übertragenen Weihnachtsansprache gab.

