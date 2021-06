Ennesto Monté und Daniela Büchner zoffen sich auf Instagram

Ennesto Monté und Danni Büchner zoffen sich auf Instagram

06.06.2021 19:45 Uhr

Beziehungsprobleme über die sozialen Netzwerke auszutragen, gehört inzwischen schon zum guten Ton - und auch Ennesto Monte und Danni Büchner springen auf den Zug auf. Sie giften sich kräftig auf Instagram an.

Daniela Danni Büchner und Ennesto Monté schienen sich gerade wieder angenähert zu haben, sogar ein Liebescomeback stand im Raum. Jetzt lässt eine Q&A-Runde auf Ennestos Instagram-Seite aber genau das Gegenteil vermuten. Ennesto bat seine Fans vor wenigen Tagen darum, ihm mitzuteilen, was wichtig in einer Beziehung wäre.

Neben allerlei typischen Antworten wie „Vertrauen“ und „Loyalität“ schlichen sich aber plötzlich mehrere Aussagen ein, die eindeutig nach seiner Ex Danni Büchner klangen.

Danni Büchner und Ennesto Monté: Schlagabtausch auf Instagram

„Wie kann man seine Partnerin so schnell vergessen!“ schrieb sie, woraufhin der 46-Jährige in gewohnt schlagfertiger Form antwortete: „Wer hat gesagt, dass ich dich vergessen habe, Frau B?“

An dieser Stelle wäre vielleicht noch nicht ganz auszuschließen, dass die Frage vielleicht auch eine ganz andere Frau gestellt hat, spätestens aber nach den nächsten Antworten war klar: hier gibt’s gerade Zoff!

Danni Büchner: „Und aus diesem Grund bist du mein Ex!“

„In einer Beziehung sollte man nicht aufgeben, wenn es einem wichtig ist – du hast es getan!“, wettert Danni. Ennesto schießt daraufhin zurück: „Das haben mir fast alle Ex vorgeworfen, liebe Danni!“ Aber das war es noch nicht mit dem Insta-Streit. Die Mallorca-Auswanderin wollte das wohl nicht auf sich sitzen lassen und knallte ihrem Ex-Freund diese Worte vor: „Und genau aus diesem Grund bist du mein Ex und weißt wohl nicht, was Liebe ist!“. Da wusste selbst Ennesto keine Antwort mehr drauf….

Eigentlich wollten sie Freunde bleiben

Inzwischen sind auch Pärchenfotos der beiden von ihren Instagam-Profilen gelöscht. Dabei hatte man vor wenigen Wochen noch den Eindruck, dass Danni Büchner und Ennesto Monté auch nach der Trennung – unabhängig von einem Neuversuch – weiterhin erwachsen und freundschaftlich miteinander umgehen. Diese Vorstellung hat sich nun aber anscheinend in Luft aufgelöst.