Evelyn Burdecki trinkt Alkohol hinterm Steuer? Fans schlagen Alarm!

Evelyn Burdecki trinkt Alkohol hinterm Steuer? Fans schlagen Alarm!

21.06.2021 15:00 Uhr

Evelyn Burdecki ist für jeden Spaß zu haben. Die sympathische Blondine nimmt sich selbst nicht zu ernst und teilt ihren speziellen Humor auch mit ihren Instagram-Followern.

Nun kassierte Evelyn Burdecki aber einen Shitstorm, denn anscheinend gönnte sie sich einen Alkohol-Shot hinterm Steuer. Kein Wunder, dass ihre Fans und Follower da auf die Barrikaden gehen.

Alkohol hinterm Steuer!

Was war passiert? Am Samstagabend schaute auch Evelyn das Deutschland-Spiel gegen Portugal bei der laufenden EM. Über den 4:2 Sieg der Mannschaft freute sie sich anscheinend so sehr, dass sie sich noch im Auto sitzend einen Shot gönnte.

Motiviert öffnet sie das kleine Gläschen und kippt sich eine gelbe Flüssigkeit in den Mund. Das blieb aber nicht ohne Folgen, denn die Instagram-Polizei lauerte schon auf sie.

Fans schlagen Alarm!

Von ihrem Followern wurde Evelyn darauf hingewiesen, dass sie kein Alkohol hinterm Steuer trinken sollte, womit diese natürlich durchaus Recht haben! Immerhin ist die Blondine auch ein Vorbild für viele, noch sehr junge Fans!

Diesen Vorwurf wollte Burdecki aber nicht auf sich sitzen lassen und klärte die Situation schnell auf: „Ich brauche nur einen Ingwershot um high zu werden“, schreibt sie!

Evelyn erklärt die Situation

Evelyn betont, dass sie kein großer Fan von Alkohol sei und schreibt weiter: „Ansonsten wäre ich schnell blau und daneben, das muss ich mir zur EM auch nicht geben!“ Da hat Evelyn aber noch einmal die Kurve bekommen!

Ein weiterer Punkt: Evelyn hatte vorgenommen, ein paar Corona-Pfunde der letzten Monate zu verlieren und bei einer Diät und Ernährungsumstellung, sollte man sowieso auf Alkohol verzichten.