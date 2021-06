Ex-„Bachelor“-Girl Liz Kaeber macht ihren Followern eine Ansage

Liz Kaeber auf dem Roten Teppich während der About You Fashion Week

28.06.2021 20:15 Uhr

Liz Kaeber gehört mit fast 1 Millionen Follower zu einer der bekanntesten Influencerinnen in Deutschland. Klar, dass sich die Beauty aufgrund ihrer großen Reichweite sehr verletzlich und angreifbar macht. Normalerweise ist das kein Problem für die Blondine - bis jetzt!

Die RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“ hat Liz Kaeber (28) im Jahr 2015 berühmt gemacht. Gegen 22 Konkurrentinnen konnte sich die Social-Media-Queen durchsetzen und zum Schluss die letzte Rose von Kavalier Oliver Sanne (34) gewinnen.

Doch der Ruhm und die Aufmerksamkeit, der durch ihre Teilnahme am Dating-Format folgte hat auch einige Schattenseiten, wie die ehemalige Reality-TV-Darstellerin jetzt am eigenen Leib erfahren muss.

Hatte Liz wirklich einen Beauty-Eingriff?

Fiese Kommentare und unschöne Meinungen zu ihrem Aussehen – Damit muss sich derzeit Liz Kaeber herumschlagen. Mit einer Followerzahl von 965.000 scheinen es nicht alle Anhänger gut mit der hübschen Blondine zu meinen. Vor allem ihre Oberweite steht aktuell ganz groß im Gespräch.

Unter ihren kürzlich veröffentlichten Fotos behaupten einige User, dass die Berlinerin sich für eine Brustvergrößerung unters Messer gelegt hat. „Man sieht deine Narbe Liebes“ oder „Gemachte Brüste“, kommentieren zwei ihrer Follower ein Bikinibild der 28-Jährigen. Absoluter Quatsch, wie Liz selbst in ihrer Instagram-Story klarstellt.

Jetzt platzt ihr der Kragen

Liz hat die Faxen dicke, ihr reicht es und deshalb macht sie ihren fast 1 Millionen Fans eine knallharte Ansage. „Ich habe sie nicht machen lassen!!! Ich würde es erwähnen wenn es so wäre und ja es ist wahr, ich finde natürliche Brüste so viel schöner! Daher würde es für mich nicht in Frage kommen“, äußert sie sich wütend auf Instagram.

Und weiter: „Der Bikini formt die Brüste sehr schön und zudem hab ich auch einfach ein paar Kilo zugenommen und das sieht man bei mir immer direkt an der Brust und genauso schnell verschwindet es wieder, wenn ich abnehme!“ Für die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin ist es vollkommen unverständlich sich aufgrund von Aussagen anderer rechtfertigen zu müssen. Mit ihrem Statement wehrt sich Kaeber gegen die Behauptungen ihrer Hater.

Liz kann es niemanden recht machen

Wären die falschen Feststellungen nicht schon schlimm genug, ärgern sich sogar einige der Instagram-Nutzer über die Weise, wie die Reise-Liebhaberin ihren Bikini trägt. Laut ihnen würde die Bindeart des Badeoutfits komisch und unpassend aussehen. Das Motto Leben und leben lassen sollten sich ein Paar der User wirklich noch einmal zu Herzen nehmen. Liz scheint es wirklich niemanden recht machen zu können. Bei solchen Kommentaren kann man wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln.

Sie urlaubt derzeit auf Mallorca

Doch nicht alle User sind gegen die attraktive Influencerin. Der Großteil ihrer Anhängerschaft stellt sich schützend hinter die Bikini-Schönheit. „Lass dich nicht unterkriegen, du bist die Schönste“, schreibt einer ihrer Follower.

Derzeit verbringt Liz übrigens ein paar sonnige Tage auf dem paradiesischen Mallorca, mitsamt ihrem Ehemann Nick und Schwester Christin Kaeber (31) und deren Tochter Nia (1).

(TSK)