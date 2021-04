Frances McDormand: Das Studium hat sie gerettet

Zwei Oscar-Preisträgerinnen: Frances McDormand (Beste Hauptdarstellerin, l) und Yuh-Jung Youn (Beste Nebendarstellerin).

29.04.2021 15:28 Uhr

Wäre sie nicht in Yale gewesen, dann wäre ihr Leben sicher ganz anders verlaufen. Da ist sich Frances McDormand ziemlich sicher.

Oscar-Preisträgerin Frances McDormand („Nomadland“) hat durch ihr Studium auf die Erfolgsspur gefunden.

Durch ein Stipendium habe sie die US-amerikanische Spitzenuniversität Yale besuchen können, sagte die 63 Jahre alte Schauspielerin im Interview der italienischen Zeitung „La Repubblica“. „Ansonsten wäre ich, so viel ist sicher, im Gefängnis gelandet“, so McDormand. In Yale habe sie ihren Ehemann kennen gelernt und sei zur Schauspielerin geworden.

Frances McDormand hat gerade zwei Oscars gewonnen: Ausgezeichnet wurde sie als beste Hauptdarstellerin und als Mit-Produzent des Roadmovies „Nomadland“ (Bester Film).

Mit ihrer Rolle als Fern, die nach einer wirtschaftlichen Krise als moderne Nomadin im Westen der USA zu leben beginnt, sieht sie nach eigener Aussage gewisse Ähnlichkeiten. „Ich komme aus der Arbeiterklasse und meine Familie hat in ländlichen und industriestädtischen Gegenden gelebt.“

Menschen aus ihrer Schulzeit hätten damals mit 18 oder 19 Jahren sofort, ohne groß darüber nachzudenken, in einer Fabrik angefangen zu arbeiten, sich dann ein Haus und ein Auto gekauft und geheiratet. Heutzutage könnten sich die Arbeiter das nicht mehr leisten, selbst wenn sie sich dafür den Rücken brächen.