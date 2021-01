22.01.2021 07:38 Uhr

Gigi Hadids Tochter heißt Khai

Ihr Kind kam schon im September zur Welt. Jetzt verrät die 25-jährige Laufsteg-Schönheit einige Details aus ihrem Leben als Mutter.

Das US-Model Gigi Hadid hat den Namen seiner vier Monate alten Tochter bekanntgegeben. „Khai’s mom“ (Khais Mutter) schrieb die 25-Jährige am Donnerstag (Ortszeit) auf ihrem Instagram-Account in ihre Biografie.

Das erste Kind des Models mit dem britischen Sänger Zayn Malik (28) kam im September zur Welt.

Zuvor hatte Hadid am Mittwoch (Ortszeit) in ihrer Instagram-Story einen Einblick in ihr Leben als Mutter gegeben. Das Model teilte unter anderem eine Textnachricht an seinen Freund: „Hey, ich bin verrückt nach unserem Kind.“ Dazu veröffentlichte die 25-Jährige ein Foto, auf dem sie ihre Tochter im Arm hält. „Das beste Kind“, schrieb sie dazu. Das Gesicht ihrer Tochter schnitt Hadid jedoch aus dem Foto heraus. Weder sie noch Malik haben ihr Kind bisher in den sozialen Medien gezeigt.

Hadid und Malik trennten sich 2018 nach mehr als zweijähriger Beziehung. Im Frühjahr teilten sie dann mit, dass sie wieder ein Paar seien.

