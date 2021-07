Gisele Oppermann bei „Adam sucht Eva“: Hat sie keine ernsten Absichten?

23.07.2021 15:44 Uhr

Schon vor einigen Tagen machte das Gerücht die Runde, dass die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Gisele Oppermann bei der Nacktsendung "Adam sucht Eva" dabei sein soll.

In der Nackt-Datingsendung treffen sich Promis und Normalos auf einer idyllischen Insel und lernen sich kennen. Dabei sind sie splitterfasernackt! Wie erfolgreich das Format ist zeigen Peer und Janni Kusmagk, die sich dort kennen und lieben lernten.

Gisele ist erst seit März Single

Eine der neuen Promi-Kandidaten soll Heulsuse Gisele Oppermann sein, das berichtete vor einigen Wochen zuerst die „Bild“-Zeitung und auch die Münchner Abendzeitung soll aus Produktionskreisen erfahren haben, dass sie gerade in Griechenland für das Format dreht.

Gisele ist erst seit wenigen Monaten Single. Im März wurde die Trennung von ihrem Freund bekannt, Jannik Rubeck ist ein ehemaliger Pornostar und fiel 2016 durch einen aggressiven Ausraster bei DSDS auf.

Das sagt ihr Ex-Freund

Nun meldet sich ihr Ex-Freund zu Wort der behauptet, Gisele hätte gar keine ernsthaften Absichten bei „Adam sucht Eva“ einen neuen Mann kennezulernen, weil sie sich eigentlich ein Liebes-Comeback mit Jannik erhofft hatte.

Gegenüber klatsch-tratsch.de erklärt er sauer: „Ich bin geschockt, noch vor kurzem hatten wir wieder Kontakt wo Gisele mir noch ihre Liebe gestand und keine 24 Stunden später erfahre ich diese News, nicht von Ihr sondern aus der Zeitung und von sicheren Quellen.“

„Diese Frau ist für mich gestorben“

Nun weiß Jannik nicht so recht, was er davon halten soll und erklärt weiter: „Ich finde eine Teilname an solch einer Show sehr fragwürdig, vor allem wenn man eine 8 Jährige Tochter hat und gerade frisch getrennt ist.“

Und weiter: „Ich habe ihre Worte ernst genommen, dass es vielleicht ein Liebes Comeback geben könnte, aber unter solchen Umständen ist es für mich ein riesen Vertrauensbruch. Wenn es sich bewahrheitet, ist diese Frau für mich gestorben und braucht sich nichtmehr melden.“

(TT)