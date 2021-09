Gülcan Kamps: „Gebt euren Traum von eigenen Kindern nicht auf“

22.09.2021 10:34 Uhr

Für Gülcan Kamps sei es ein „langer und steiniger Weg“ zum Wunsch-Baby gewesen, wie die ehemalige VIVA-Moderatorin jetzt verriet.

Gülcan Kamps gestand jetzt in einem emotionalen Instagram-Post, wie lange sie sich bereits ein Baby gewünscht hat. Die TV-Moderatorin gab Mitte Juni bekannt, dass sie zusammen mit ihrem Ehemann Sebastian Kamps ihr erstes Kind erwartet.

Gülcan hat an Kinder-Traum festgehalten

An ihrem 39. Geburtstag am Montag (20. September) ließ sie ihrer herausfordernden Reise zum Wunsch-Baby Revue passieren. „Mein erster Geburtstag als (fast) Mami. Ich habe bei diesem Sonnenuntergang an Baby Kamps gedacht und wie glücklich ich bin, dass ich einfach immer an meinen Traum, Mutter zu werden, geglaubt habe“, gesteht Gülcan in dem Beitrag.

Sie spricht zu Frauen mit ähnlichem Schicksal

An alle Frauen in einer ähnlichen Situation gerichtet fügt sie hinzu: „Ihr Lieben, ich sage es Euch ganz ehrlich und direkt: Gebt Euren Traum, Kinder zu bekommen (solange ihr gesund und glücklich mit Eurem Partner seid und Euch eine Familie wünscht) niemals auf. Sobald Ihr ein Baby erwartet, werdet ihr den langen, steinigen Weg sofort vergessen und jeden Tag nur noch glücklich und dankbar sein.“

Glückliche Bald-Mama

Mit Hashtags wie #bestergeburtstag und #kleinefamilie unterstreicht Gülcan ihre Botschaft. Auf dem dazugehörigen Foto ist die Silhouette der schwangeren Schauspielerin vor einem malerischen Sonnenuntergang zu sehen, ihre Hände liegen zärtlich auf ihrem kugelrunden Babybauch.

Bang / KT