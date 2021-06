Hailey Bieber wird nach Besuch bei Macron ausgelacht

24.06.2021 12:09 Uhr

Hailey Bieber und Ehemann Justin Bieber teilen auf Instagram einen Schnappschuss mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dessen Ehefrau. Den Fans stößt ein Detail dabei scheinbar bitter auf...

Justin (27) und Hailey Bieber (24) urlauben zur Zeit in Paris. Doch für die beiden steht nicht nur Spaß und das typische Touristen-Programm auf der Agenda. Das berühmte Ehepaar hat auch einen Termin mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dessen Ehefrau. Justin selbst soll um das Treffen gebeten haben, um Themen zu besprechen, „die mit der Jugend zu tun haben“, heißt es in französischen Medien. Klar, dass für diesen besonderen Anlass auch ein passendes Outfit her muss. Justin Bieber zeigt sich in einem schicken Anzug. Hailey Bieber scheint bei ihrer Wahl allerdings ganz schön ins Fettnäpfchen gegriffen zu haben – zumindest, wenn man ihre Fans und Follower fragt.

Justin Bieber und Hailey Bieber auf dem roten Teppich

Bauchfreies Party-Outfit

Während Brigitte Macron, die Ehefrau des Präsidenten, in einem schicken cremefarbenen Kleid mit passendem Mantel überzeugt, entscheidet sich Hailey Bieber für einen etwas gewagteren Look. Sie kombiniert einen hautengen Midi-Rock mit einem knappen Wickeltop, dass jede Menge Haut zeigt und einen freien Blick auf Bauch und Taille des Models preisgibt.

Fans sind entsetzt über Haileys Outfit

Die Fans sind geteilter Meinung. Während die Einen sich einfach nur freuen, dass Hailey und Justin die Möglichkeit hatten, den französischen Präsidenten zu treffen, ziehen die Anderen über den Look der hübschen Blondine her. „Was zur Hölle trägt Hailey da“, „Das sind nicht die Grammys, Hailey“, „Das ist einfach respektlos“ empören sich dich Follower und machen sich über das Model lustig.

Hailey Bieber gilt als Stil-Ikone

Dabei gilt Hailey Bieber eigentlich als absolute Stil-Ikone. Es vergeht kaum ein Tag, an dem das Model nicht auf einer Best-Dressed-Liste landet. Egal ob lässige alltagstaugliche Looks, extravagante Party-Outfits oder Business-Kombinationen – mit ihren Styles überzeugt sie alle Kritiker und Fans. Doch ihre Looks wählt die hübsche Blondine nicht alleine aus. Unterstützung bekommt Hailey von Stylistin Maeve Reilly, die auch Megan Fox berät.

Kein Grund zu lachen

In Paris scheint Hailey allerdings auf die Hilfe ihrer Stylistin verzichtet zu haben. Das vermuten zumindest die Fans. Expertin Maeve Reilly gefällt der Look trotzdem, immerhin repostet sie auf Instagram ein Schnappschuss von Hailey in dem umstrittenen Zweiteiler. Ist das Outfit also wirklich so ein Fehlgriff? Mal ehrlich, der Präsident ist schließlich auch nur ein Mensch und das wichtigste ist doch, dass Hailey Bieber sich in ihrem Outfit wohl fühlt. Immerhin haben wir 2021 und inzwischen sollte doch nun wirklich niemand mehr auf Grund von Äußerlichkeiten belächelt werden. (AB)