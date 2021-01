22.01.2021 20:12 Uhr

Heidi Klum besucht Videodreh in Berlin

Die Berliner Fashion Week findet in diesem Jahr vornehmlich online statt. Auf Promis muss man dennoch nicht verzichten.

Model Heidi Klum (47) hat die Aufzeichnung einer Modenschau auf der Berliner Fashion Week besucht. Sie nahm am Freitag an der Produktion der „About You“-Schau im Kraftwerk teil, wie eine Sprecherin des Unternehmens bestätigte. Das Video soll am Sonntag online gezeigt werden.

Auch Model Lena Gercke (32) war vor Ort – sie hatte vor Jahren in Klums Fernsehsendung „Germany’s Next Topmodel“ gewonnen. Die Modewoche findet wegen der Pandemie diesmal weitgehend online statt. Zuschauer konnten mehrere Modevideos im Internet sehen.

