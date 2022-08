Dracula-Heidi? Heidi Klums eklige Beichte: „Ich trinke Toms Blut wie ein Vampir“

Sebastian Grünberger | 12.08.2022, 10:36 Uhr

Heidi Klum und Tom Kaulitz 2022 in Beverly Hills

Heidi Klum gibt das Geheimnis ihres Jungbrunnens preis — und allem Anschein nach muss ihr Ehemann Tom Kaulitz dafür einiges an Blut lassen.

Ist Heidi Klum (49) ein Vampir? Wir wollen der „GNTM“-Chefin ja keine kriminellen Aktivitäten unterstellen, aber … Okay, Scherz beiseite — aber wir haben damit nicht angefangen. Sondern Heidi selbst, die in einem Interview mit einem US-Magazin einen schrägen Witz losließ.

Heidi Klum: Sie saugt Tom aus!

Was hält Heidi Klum eigentlich so jung? Diese Frage beantwortete das Supermodel im Interview mit „eonline“ auf besonders bissige Art und Weise — und brachte ihren um 17 Jahre jüngeren Ehemann Tom Kaulitz (32) ins Spiel. Offenbar muss der nämlich dran glauben — und für Heidis Jungbrunnen so einiges opfern.

Heidi Klum kann Schwitzen durch Gedanken steuern? Das sagt der Fachmann

„Ich sauge sein Blut, das mache ich“, so Heidi — und legte nach: „Wie ein Vampir“. „Das kommt ins Fernsehen, das kannst du nicht sagen“, meinte die Moderatorin (allerdings wohl ebenfalls eher im Scherz). Na dann!

Heidi und Tom lernten auf einem Wellness-Trip ihre Körper besser kennen

Aber Heidi hatte auch ernsthafte Tipps parat. Sie erzählte von einem Wellness-Trip, den Tom und sie nach Australien unternahmen, um Toms chronische Kopfschmerzen in den Griff zu bekommen. Und da hat sie so einiges gelernt, dass sie uns nun mit auf den Weg gibt.







„Eine Sache, von der ich nichts wusste, ist, dass man beim Essen überhaupt nichts trinken soll. Überhaupt keine Flüssigkeiten, denn das verdünnt offenbar die Magensäure“, so Heidi.

Heidi Klum: So schwärmt sie von ihrem Tom

In dem Interview kam Heidi aber auch mächtig über ihren Gatten (mit dem sie 2019 verheiratet ist) ins Schwärmen. „Es verging wie im Flug, aber es fühlt sich schon wie ein ganzes Leben an“, erzählt sie von der bisherigen gemeinsamen Zeit mit dem Tokio-Hotel-Gitarristen.

„Er kann alles“: Heidi Klum feuert Tom Kaulitz beim Kühe melken an

Heidi weiter: „Ich kenne ihn einfach so gut. Wir passen einfach sehr gut zusammen. Ich habe einfach das Gefühl: ‚Endlich habe ich den Richtigen gefunden‘. So weit, so gut. Ich hoffe, es bleibt so.“ Hoffen wir auch!