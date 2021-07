Hilfe, Vanessa Mai sieht ja aus wie du und ich!

Hilfe, Vanessa Mai sieht ja aus wie du und ich!

27.07.2021 09:45 Uhr

Vanessa Mai geizt auf ihrem Instagram-Account nicht mit ihren Reizen und zeigt sich oft nur in knappen Bikinis oder sogar noch weniger. Jetzt zeigte sich die beliebte Schlagersängerin wie wir sie wirklich noch nie gesehen haben.

Ihren Instagram-Account nutzt Vanessa Mai nicht nur um ihre Musik zu promoten, sondern auch für kurze Tanzvideos oder auch mal private Einblicke, wie nun auch in einem neuen Bild.

So sexy sieht sie am Morgen aus?

Auf einem neuen Bild sieht man die schöne Sängerin am Balkon stehen, sie trägt lediglich einen gemusterten Stringtanga und scheint die ersten Sonnenstrahlen zu genießen.

So sieht es also aus, wenn Vanessa Mai Morgens aufwacht! Schnell noch das perfekte Bild für Instagram geschossen und so schon kann der Tag produktiv gestartet werden…

Das ist die Wahrheit

Pustekuchen! Denn das Bild versah Vanessa mit den Worten: „Mornings on Instagram vs Reality“. Denn so sieht auch die 29-jährige nicht aus, wen der Wecker Morgens klingelt.

In einem zweiten Bild zeigt sie die Realität und die ist herrlich normal! Noch verschlafen liegt Vanessa zwischen Kuschelkissen und ihrem Hund und trägt statt Tanga ein graues XL-Shirt.

Lustiger und ehrlicher Content

Alle Normalos können nun also aufatmen, denn auch Vanessa fällt nicht super sexy und gut gelaunt aus dem Bett! Es ist nicht das erste Mal, dass sie ihren Account nutzt um ehrlichen Content zu liefern.

Vor einigen Monaten wollte Vanessa vor der Kamera twerken, doch das ging nach hinten los. Ihr kurzes Kleid rutschte ihr über den Po und legte ihre komplette Kehrseite frei.