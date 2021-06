Hollywood Matze beim Gipfeltreffen der Youtube-Stars

20.06.2021 22:10 Uhr

Hollywood Matze macht wieder Buletten, allerdings dieses Mal nicht nur für sich selbst, sondern für Influencer - und zwar für drei sehr sehr bekannte Herrschaften!

Hollywood Matze, der sympathische Hamburger Hulk Hogan – hat es wieder getan und sich an den Herd gestellt. Bereits vor einigen Wochen amüsierte er das Netz mit einem Video zu einem Megahaufen selbstgemachten Sporter-Buletten.

Diesmal war Matze (165.000 Youtube-Follower) zu Gast bei YouTube-Star Aaron Troschke in seiner Show „Achtung, Aaron!“ – und dachte sich: da dürfen Buletten nicht fehlen.

Holzkohle statt Buletten?

Und wer sich jetzt fragt, ob es dieses Mal in der Küche etwas professioneller und geordneter ablief, als in den letzten Videos – ja, der irrt. Matze läuft auch in diesem Clip wie ein Aufzieh-Äffchen durch seine Wohnung, braust durch die Küche von einer Ecke zur anderen, dann wird mal eben schnell hier und da gekostet, gebraten und gebrutzelt bis die Buletten nicht mehr wirklich wie Buletten aussehen sondern eher Kohlensteine.

Das Ganze wurde abseits einer Streamingshow für Joyn gefilmt.

Für Bulldogge Erna gibt’s auch was

Bei all seiner Kocherei darf aber eine auf gar keinen Fall vergessen werden: Erna. Die zuckersüße, etwas behäbige Bulldogge begleitet den Muskelprotz durch sein Leben und ist auch sein Leben. Und aus diesem Grund wird auch kurz Pause vom Frikadellen brutzeln gemacht, denn schließlich muss Erna auch was essen.

Und die schnabuliert jedenfalls genüsslich vor der Kamera ihr Fresserchen, während der 48-jährige Matze, eigentlich Matthias Schneider, weiter an seinen Buletten werkelt.

„Die letzten Millimeter sind noch roh“

Mit der Tupperdose gefüllt mit leckeren, fast verbrannten Buletten, geht’s in Richtung TV-Studios, in denen „Achtung, Aaaron!“ aufgezeichnet wird. Direkt nebenan auf dem Hamburger Gelände Phoenixhof produziert übrigens Markus Lanz im Akkord seine Late Night Show.

Mit dabei sind auch der durchgeknallte Fitness-Influencer und selbsternannte Playboy Ron Bielecki (186.000 Follower bei Youtube) und Investigativ-YouTuber Marvin Wildhage (513.000 Follower), der gerne mal auch Influencer so richtig auflaufen lässt. Und wie urteilt er über Matzes Buletten? Kommen die wenigstens besser weg, als so manch Influencer? „Außen kross, innen weich und die letzten Millimeter sind noch ein bisschen roh. Das ist geil“, lobt Marvin feixend die verbratenen Fleischklöße von Hollywood Matze.

Bulldogge Erna durfte mit

Insgesamt schien der allmählich auch außerhalb des Youtube-Kosmos berühmt werdende Bodybuilder, der ab 24. Juni in der neuen Staffel „Die Alm – Promischweiß und Edelweiß“ zu sehen ist, jede Menge Spaß in der Show mit Aaron Troschke zu haben – und auch jede Menge Hunger, denn von den vielen Brötchen im Pausenraum der Studios waren am Ende nicht mehr so viel übrig.

Erna war natürlich auch dabei – und hätte sicherlich auch gerne eine Bulette abgegriffen. Aber ein TV-Auftritt mit dem Herrchen ist für eine englische Bulldogge ist ja wohl auch was wert. Die aktuelle Folge „Achtung, Aaron!“ mit Hollywood Matze ist ab sofort auf Joyn abrufbar.