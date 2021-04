Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness feiern Silberhochzeit

Hugh Jackman und seine Frau Deborra-Lee Furness (2017).

13.04.2021 08:22 Uhr

Das schaffen nicht viele Paare in Hollywood: Der australische Schauspieler Hugh Jackman ist seit einem Vierteljahrhundert verheiratet - und schwärmt bis heute über seine Frau.

Der Schauspieler Hugh Jackman (52) freut sich über seinen 25. Hochzeitstag mit seiner Ehefrau Deborra-Lee Furness (65). Auf Instagram teilte der australische Hollywood-Star („X-Men“) anlässlich der Silberhochzeit Fotos von der kirchlichen Hochzeit des Paars.

„Mit dir verheiratet zu sein, Deb, ist so natürlich wie Atmen“, schrieb der Schauspieler am Montag (Ortszeit) dazu. „Fast von dem Moment an, als wir uns trafen, wusste ich, dass es unser Schicksal war, zusammen zu sein.“

In den vergangenen 25 Jahren sei die Liebe tiefer geworden, der Spaß, die Aufregung und das Abenteuer berauschender, das Lernen von einander noch großartiger: „Ich bin für immer dankbar, dass wir unsere Liebe, unser Leben und unsere Familie miteinander teilen“, schrieb Jackman.

Das Schauspieler-Ehepaar lernte sich bei den Dreharbeiten für die australische Fernsehserie „Correlli“ kennen. Jackman spielte einen Häftling, der sich in die von Furness gespielte Gefängnis-Psychologin verliebt. Das Paar hat zwei Adoptivkinder.