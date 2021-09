James Corden verabredete sich beim ersten Date zum Nichtstun

Der englische Schauspieler, Komiker und Fernsehmoderator James Corden und seine Frau Julia Carey.

02.09.2021 10:35 Uhr

Immer nur ausgehen? Nichts für den britischen Entertainer James Corden. Als er seine Frau kennenlernte, verabredete er sich mit ihr zum Daheimbleiben.

Der Entertainer James Corden hat sich nach eigenen Angaben mit seiner heutigen Frau Julia Carey nach ihrem ersten Treffen zum Nichtstun verabredet.

„An dem Abend, an dem wir uns trafen, unterhielten wir uns darüber, wie wir beide es satt hatten, die ganze Zeit auszugehen“, sagte der 43 Jahre alte Brite in seiner „Late Late Show“, die er seit 2015 im US-Fernsehen moderiert.

So endete das erste Date

Am Ende des Abends hätten sie sich geküsst und er hätte sie nach einem weiteren Treffen gefragt. „Ich sagte: „Was machst du am Samstagabend? Willst du daheimbleiben und nichts tun? Und am Sonntagabend könnten wir dann auch nichts tun.“

Auf ein richtiges Date seien die beiden nie gegangen, so der Moderator. Corden und Carey heirateten 2012 und haben einen gemeinsamen Sohn und zwei Töchter.