Jason Momoa: Seine Kinder sollen nicht in seine Fußstapfen treten!

11.08.2021 16:33 Uhr

Jason Momoa hat seinen Kindern verboten, ebenfalls in die Schauspiel-Branche zu gehen, auch wenn diese erst im Teenager-Alter sind. Und das hat einen bestimmten Grund.

Der 42-jährige Schauspieler Jason Momoa hat zwar eine Reihe von erfolgreichen Blockbustern und TV-Shows gemacht, aber er möchte nicht, dass seine Tochter Lola (14) und sein Sohn Nakoa (12) – die er mit seiner Frau Lisa Bonet hat – in seine Fußstapfen treten.

Sind seine Kinder nicht stark genug?

Denn der Hollywood-Star glaubt, dass sie nicht „stark“ genug sind, um mit dem Druck umzugehen. Daher wird er alles tun, um sicherzustellen, dass sie keine Karriere in der glamourösen Branche machen.

Im Gespräch mit „Entertainment Tonight“ sagte er: „Oh Mann, einer von ihnen will es machen und ich bin kein Fan davon. Ich will nicht, dass sie es tun. Ich weiß es nicht. Ich werde mein Bestes tun, um sie da rauszuhalten. Ich liebe das Geschichtenerzählen, ich liebe das Theaterspielen, ich mag Regie und Filmemachen, aber ich möchte einfach, dass sie sich wirklich anderen Dingen zuwenden.”

Zu viel Druck?

Er selbst wisse nur zu gut, wie viel Druck auf einen ausgeübt werde. “Wenn sie es [wirklich] wollen, vielleicht. Aber ich möchte nicht, dass sie in die Schauspielerei einsteigen. Das ist sehr anstrengend für die Leute und ich möchte nicht, dass sie diesen Druck haben. Ich bin hart im Nehmen, ich kann damit umgehen, aber ich möchte nicht, dass jemand, den ich liebe, das durchmachen muss.“

Auch der ‚Aquaman‘-Star selbst versucht, sich von der Schauspielerei abzuwenden und stattdessen ein paar mehr Regie-Rollen zu ergattern. „Ich führe schon seit einer Weile Regie, also ist es eine Leidenschaft. Ich liebe es, das ganze Projekt zu sehen und nicht nur in einem Teil davon zu sein. Aber es ist auch schön, nur als Schauspieler zu arbeiten. Ich bin froh, dass ich beides machen kann“, so Momoa.