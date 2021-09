Jenefer Riili: Ihr Ex-Freund datet Doppelgängerin

Jenefer bei Kampf der Realitystars

07.09.2021 21:10 Uhr

Erst kurz nach Jenefer Riilis Teilnahme am Fernsehformat „Kampf der Realitystars" wurde bekannt, dass sich die ehemalige „Berlin Tag & Nacht"-Darstellerin und ihr Freund Matthias Höhn trotz eines gemeinsamen Kindes getrennt haben. Jetzt soll der Schauspieler schon wieder eine neue Frau an seiner Seite haben.

Nach dem Drama und der anschließenden Trennung zwischen Eva Benetatou (29) und Chris Broy (32), in dem auch Jenefer Riili (30, derzeit bei „Kampf der Realitystars“), involviert war, folgte auch das Liebes-Aus zwischen der Influencerin und Matthias Höhn (25). Der Schauspieler soll das Scheitern seiner Beziehung aber schnell verkraftet haben. Der Grund: Er scheint wieder frisch verliebt zu sein.

Sie sieht Jenefer zum Verwechseln ähnlich

Achtung Verwechslungsgefahr: Die angeblich neue Freundin von Matthias Höhn namens Michelle und seine Ex-Partnerin Jenefer Riili sehen sich überraschend ähnlich. Der Schauspieler scheint einen ganz bestimmten Typ Frau zu haben – Braune Haare, dunkle Augen, buschige Augenbrauen und ein sehr natürlicher Look haben es dem Ex-„Berlin Tag & Nacht“-Star offensichtlich angetan. Gemeinsam mit seiner Michelle genießt der 25-Jährige romantische Tage in der Hauptstadt Berlin.

Verliebt in Berlin

Sie hielten Händchen, putzten gemeinsam ihre Zähne und verewigten ihre Handabdrücke auf der Berliner Mauer. Bei diesen Aufnahmen blieb kaum ein Zweifel übrig, dass es sich bei Michelle nicht um die neue Freundin des TikTokers handelt. Öffentlich bestätigt wurde die Beziehung aber bislang noch nicht. „Egal was ihr jetzt sagen werdet, ‚von wegen nur Freunde‘ oder Beziehung hin oder her – wenn es was zu verkünden gibt, verspreche ich euch, sage ich es und das bleibt auch so!“, so viel verriet Matthias zumindest in seiner Instagram-Story.

Der erste gemeinsame Post

Die Turteltauben sind zwar noch kein offizielles Pärchen, aber mit einer dreiteiligen Bilderreihe aus einem Fotoautomat heizten die beiden die Gerüchte um eine mögliche Beziehung weiterhin an. Lachend und kuschelnd zeigten sich der Schauspieler und die brünette Beauty auf dem neusten Post des 25-Jährigen. Mit einem Herz-Emoji kommentierte Matthias das süße Foto direkt neben dem Namen seiner Herzensdame. Unter dem Beitrag sammeln sich bereits unzählige Glückwünsche von seinen 324.000 Followern.

Jenefer genießt ihr Single-Leben

Während Matthias viel Zweisamkeit mit seiner Michelle genießt, scheint Jenefer nach der Trennung weiterhin Single zu sein. Derzeit gönnt sich die Social-Media-Bekanntheit eine Auszeit in Paris. Denn die letzten Wochen waren nicht leicht für die Powerfrau. Es wurde wild spekuliert, ob die Mutter eines dreijährigen Sohnes nicht der Grund für das Liebes-Aus zwischen Eva Benetatou und Chris Broy sei. Infolgedessen wurden Riili sogar eine Affäre zu ihrem „Kampf der Realitystars“-Kollegen unterstellt. In einem vergangen Clip auf Instagram wies der „Berlin Tag & Nacht“-Star alle Gerüchte von sich. Was Jenefer wohl von ihrer Doppelgängerin und der angeblich neuen Partnerin ihres Ex-Freunds sagt? Bis jetzt hat sich die 30-Jährige nicht dazu geäußert.