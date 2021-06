Jennifer Lopez und Ben Affleck: Konnten sie sich nie ganz vergessen?

07.06.2021 10:30 Uhr

Jennifer Lopez und Ben Affleck haben offenbar erkannt, dass ihre "natürliche Anziehungskraft" zueinander mehr denn je vorhanden ist.

Jennifer Lopez und Ben Affleck sollen angeblich wieder zusammen sein, weil sie erkannt hätten, dass sie nach all den Jahren noch immer eine wahnsinnig starke Anziehungskraft zueinander fühlen. Das verriet ein Insider gegenüber „Fox“-News.

J. Lo und Ben Affleck: DAS Traumpaar der 2000er

Seit April spricht jeder über die Liebes-Reunion von Bennifer. Die beiden ziehen fast täglich die Aufmerksamkeit auch sich, besonders weil es relativ schnell nach Lopez Trennung von dem ehemaligen Yankees-Baseball-Profi Alex Rodriguez zu einem Wiedersehen der beiden Superstars kam. Und anscheinend wollen die Sängerin und der Schauspieler ihrer Liebe noch einmal eine Chance geben und das trotz ihrer gescheiterten Verlobung im Jahr 2004.

Immer wieder gemeinsame Treffen zwischen J. Lo und Affleck

Die Quelle verriet, dass die beiden ihre Vergangenheit nun hinter sich lassen wollen. „Sie sind gespannt, was die Zukunft bringt“, so der Insider. Die beiden wurden in den vergangenen Tagen immer wieder bei verschiedenen Aktivitäten gesichtet, unter anderem bei gemeinsamen Autofahrten, beim Training in einem Fitnessstudio in Miami und sogar in Lopez Haus. Diese Woche erregten sie mit einem romantischen Dinner-Date in Los Angeles Aufmerksamkeit, von dem sie Arm in Arm und aneinander gekuschelt weggingen.

„Unvermeidliche Anziehungskraft“ zwischen ihnen

Die Quelle erzählte auch, dass das Paar „immer eine unvermeidliche und natürliche Anziehungskraft zueinander gefühlt habe“. In den letzten Wochen scheint sich ihre Bindung jedoch weiter intensiviert zu haben. „Seit sie wieder zueinander gefunden haben, ist das noch deutlicher geworden. Sie haben erkannt, dass eigentlich keine Zeit vergangen ist und dass sie es unbedingt noch mal versuchen wollen“, so der Insider.

Magische Verbindung zwischen J Lo und Ben Affleck

Jennifer Lopez und Ben Affleck sollen „in Gedanken immer beieinander gewesen sein“. Aaaaaaw! „Sie wussten, dass sie irgendwann wieder zusammenkommen werden und dieser Zeitpunkt ist jetzt. Ihre Verbindung ist magisch und sie befinden sich beide in einem sehr stabilen Zustand.“

Der Insider fügte hinzu, dass die 51-Jährige und der 48-Jährige jetzt ganz genau wissen, was sie von einem Partner fürs Leben wollen und erwarten. „Sie handeln nicht nur aus Emotionen heraus, sondern sind sehr besonnen und sicher in Bezug auf das, was sie wollen und wie eine gesunde Partnerschaft aussieht“, so die Quelle.