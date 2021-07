Jessica Paszka und Johannes Haller: Hochzeit noch in diesem Jahr!

16.07.2021 11:58 Uhr

Jessica Paszka hat über ihre Hochzeitsplanung gesprochen. Schon bald möchte die 31-jährige Reality-Darstellerin ihren Verlobten heiraten, nachdem sie kürzlich Mutter einer kleinen Tochter geworden ist.

Den Antrag von ihrem Verlobten Johannes Haller gab es bereits Ende letzten Jahren, damals steckte er ihr an Weihnachten einen funkelnden Ring an den Finger.

Hochzeit noch in diesem Jahr

Auf Instagram ließ sie jetzt ihre Follower wissen, wie es um ihre Hochzeitsplanung steht: „Wir werden dieses Jahr definitiv noch standesamtlich heiraten und nächstes Jahr dann feierlich, würde ich sagen.“

Und weiter gab sie zu: „Es steht wirklich noch gar nichts fest – weder wo, noch wann.“ Aufgrund der niedrigen Coronazahlen gibt es großzügige Lockerungen, sodass eine kleine Feier sicherlich umsetzbar wäre.

Das sagt Johannes

Auf Instagram erklärte Johannes bereits im Februar: „So romantisch eine Hochzeit in der Theorie ist – desto unromantischer ist es, formal zu heiraten, also standesamtlich. Weil wir in dem Zug uns halt auch um die Namensänderung kümmern, weil wir als Familie natürlich alle den gleichen Namen haben wollen. Aber das ist gar nicht so einfach, diese ganzen Dokumente zu bekommen. Die dann mehrsprachig zu haben. die dann an die Standesämter zu senden.“

Und weiter: „Das wird wirklich noch so ein ganzes Projekt, was sich über mehrere Monate herausziehen wird. Ob wir dann wirklich noch heiraten können, bevor unser Baby auf die Welt kommt – das ist wahrscheinlich aussichtslos, Wunschdenken.“