Joey Heindle ist jetzt Rettungssanitäter

Joey Heindle hat seine Prüfung zum Rettungssanitäter bestanden.

29.04.2021 17:09 Uhr

Anderen Menschen zu helfen - das sei seine Berufung, meint Joey Heindle. Künftig fährt der Sänger zweigleisig.

„Dschungelcamp“-Gewinner Joey Heindle (27) ist jetzt Rettungssanitäter. „Ich habe die Corona-Zeit jetzt genutzt. Ich finde es einfach toll, Menschen zu helfen. Das habe ich schon seit meiner Kindheit in mir. Das ist einfach was Großartiges. Die Dankbarkeit der Menschen gibt mir ein super Gefühl“, sagte der 27-jährige gebürtige Münchner der „Bild“-Zeitung.

Allerdings will Heindle, der durch die Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt geworden war, seine Show-Karriere nicht an den Nagel hängen: „Das ist ja auch ein wichtiger Teil meines Einkommens. Mir schwebt eine Kombination aus beidem vor.“ Der erste Einsatz von Heindle als Rettungssanitäter ist in der Fernsehsendung „K1 Magazin“ zu sehen, die am Donnerstagabend um 22.15 Uhr ausgestrahlt werden sollte.

Vor einigen Tagen hatte Heindle bei Instagram ein Bild veröffentlicht, das ihn mit einem Zeugnis des Deutschen Roten Kreuzes zur bestandenen Prüfung zum Rettungssanitäter in der Hand zeigt.