Jüngster Queen-Enkel heißt August Philip Hawke Brooksbank

20.02.2021 12:51 Uhr

Vor knapp zwei Wochen ist Prinzessin Eugenie Mutter geworden. Nun haben die Queen-Enkelin und ihr Mann Jack Brooksbank den Namen des jüngtsen Babies im britischen Königshaus präsentiert.

Das jüngste Baby des britischen Königshauses hat jetzt auch einen Namen: „Wir wollen euch August Philip Hawke Brooksbank vorstellen“, schrieb Prinzessin Eugenie (30) auf Instagram zu einem Foto, auf dem das Baby – in eine hellblaue Decke gewickelt – mit seinen stolzen Eltern zu sehen ist.

„Unsere Herzen sind voller Liebe für diesen kleinen Menschen, das können Worte nicht beschreiben“, erklärte die Queen-Enkelin. Ihr Sohn war am 9. Februar im Portland Hospital in London zur Welt gekommen. Es ist das erste Kind von Eugenie und ihrem Mann Jack Brooksbank (35) – und bereits der neunte .

Der zweite Vorname Philip gilt als Tribut an Eugenies Großvater Prinz Philip (99), der sich aktuell für einige Tage in einem Londoner Krankenhaus aufhält – nach Angaben des Palastes eine reine Vorsichtsmaßnahme. Aktuell ist der kleine August auf Platz elf der Thronfolge, dürfte allerdings in einigen Monaten auf Platz zwölf rutschen – wenn Prinz Harry und Meghan ihr zweites Kind bekommen.

