„Kampf der Realitystars“-Steckbrief (22): Luigi „Gigi“ Birofio

24.08.2021 18:25 Uhr

Auch in diesem Jahr treten bei „Kampf der Realitystars“ wieder diverse Trash-TV-Persönlichkeiten in zahlreichen Spielen gegeneinander an und werden auf engstem Raum aufeinander losgelassen. Dabei sind Konflikte und Lacher vorprogrammiert.

Nicht zuletzt, weil die Macher der Sendung in diesem Jahr nicht nur auf unterhaltsame Promis setzen, sondern auch auf einige, die mit anderen Teilnehmern noch so manche Rechnung offen haben. Eine von ihnen ist Ex-„Ex on the Beach“-Star Gigi.

Unter der Sonne Thailands hofft der 21-jährige Schönling auf das saftige Preisgeld von 50.000 Euro und jede menge Kamerazeit. Im Interview zur Show erklärt die 26-Jährige worauf sich die Zuschauer freuen können.

Steckbrief Gigi

Name: Luigi „Gigi“ Birofio

Alter: 21

Bekannt aus: Ex on the Beach 2020

Beruf: Influencer

Warum machst du bei Kampf der Realitystars mit?

Ich mach bei Kampf der Realitystars mit, weil ich der Realste bin! Und der, der am meisten Action hat. In „Ex on the Beach“ war meine Aufgabe zu flirten, jetzt ist hier meine Aufgabe zu kämpfen.

Was erhoffst du dir von Kampf der Realitystars?

Ich bin wieder im Fernsehen, Gigi is back!

Auf was hast du gar keinen Bock?

Gar keinen Bock hätte ich auf so Fische. So falsche Menschen, die mir auf den Keks gehen. Aber sonst kann ich mich nur freuen eigentlich.

Guter oder Schlechter Verlierer?

Ich bin der schlechte Verlierer. Wenn ich verliere, bin ich voll angepisst. Liegt in der Familie, keine Ahnung. Ich bin voll der Kämpfer, will immer gewinnen. Deswegen gebe ich mein Bestes. Also, wenn so Denkspiele sind, so Kopfspiele, wird es schwer, denn ich bin sehr verpeilt. Aber wenn es um Geschicklichkeit geht, ich bin hyperaktiv, das krieg ich hin.

Warum verdienst du den Titel „Realitystar 2021?“

Ich verdiene den Titel „Realitystar 2021“, weil ich der Realste bin. Ich bin wie ein Cocktail, ich habe so ganz viele Sachen in mir. Ich bin verrückt, lustig, hab Herz.

Und was fängst du mit dem Preisgeld an?

Also mit den 50.000 Euro?. Ich würde meiner Freundin und meiner Familie etwas abgeben. Auf jeden Fall lasse ich mich voll tätowieren.

Hast du dir schon Motive für deine Tattoos überlegt?

Bei Tattoos bin ich so ein Typ, wenn es mir gefällt, mache ich es. Ich habe keine Bedeutungen, ich bin so ein Typ, boah, das ist geil, das will ich haben

Beschreibe dich bitte mit drei Schlagworten!

Lustig, bisschen verpeilt, aber gutes Herz.

Was ist deine Strategie für Kampf der Realitystars?

Ich werde richtig gut sein, in dem wie ich bin. Ich muss nichts extra machen, einfach ich sein.

Taktik oder keine Taktik?

Den gefährlichsten, den nettesten, einfach den, den niemand rauswählen könnte, den wähle ich raus. Direkt, bamm.

„Kampf der Realitystars“, immer mittwochs um 20:15 bei RTLZWEI. Die Folgen sind auch bei TVNOW verfügbar.