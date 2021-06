Kevin Federline ist auf der Seite von Britney Spears

26.06.2021 21:00 Uhr

Kevin Federline zeigt für seine Ex-Frau Britney Spears , mit der er von 2004 bis 2007 verheiratet war, vollste Unterstützung.

Britney Spears erhält in ihrem momentan stattfinden Prozess gegen ihren Vater Jamie Spears auch Unterstützung von ihrem Ex-Mann Kevin Federline. In den vergangenen Jahren war der ehemalige Tänzer dafür bekannt gegen Britney gesiegt zu haben, denn er erhielt bei der Scheidung das alleinige Sorgerecht für die beiden Söhne des Ex-Paares: Sean (15) und Jayden (14). [caption id="" align="alignnone" width="1200"] Foto: Imago / Zuma Wire[/caption] Er will, dass sie glücklich ist Diese umstrittene Ära scheint hinter dem ehemaligen Reality-Star zu liegen, da sein Anwalt jetzt für ihn sagte, dass Federline einfach wollen würde, dass Spears "glücklich und gesund" ist. Die Sängerin kämpft zur Zeit vor Gericht dafür, dass ihre Vormundschaft aufgehoben wird, die in den letzten 13 Jahren von ihrem Vater geführt wurde. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Britney Spears (@britneyspears) Kevin Federline will seine Ex unterstützen "Was immer das Beste für sie ist - Kevin unterstützt sie dabei, das auch durchziehen zu können", so Federlines Anwalt Mark Vincent Kaplan am Freitag gegenüber "Entertainment Tonight". „Es spielt keine Rolle, wie positiv sich eine Betreuung ausgewirkt hat, wenn es sich später nachteilig auf ihren Gemütszustand auswirkt. Also unterstützt er sie dabei, die beste Umgebung für sich selbst zu schaffen, in der sie leben kann und in der ihre gemeinsamen Kinder sie besuchen können, um bei ihrer Mutter zu sein." Der Anwalt fügte hinzu: "Kevin ist der Meinung, dass das Beste für seine Kinder ist, wenn ihre Mutter glücklich und gesund ist, und wenn sie das ohne Betreuung tun kann, ist das großartig." Kevin Federline ist nicht Teil des Prozesses Federline solle das Geschehen aber eher vom Rande aus beobachten und sei ansonsten überhaupt nicht in die Angelegenheit involviert, versuche sich stattdessen "davon fernzuhalten". "Er hofft nur, dass alles gut geht", so der Anwalt. Letztendlich hoffe Federline, dass Spears das gewünschte Ergebnis erzielt, denn seiner Meinung nach würde ein solches Urteil "sie zu einer glücklichen Mutter machen". Im Augenblick stehe die Sängerin allerdings "unter einem enormen Druck." [hyvyd_video_player id=237995] Britney unter Druck "Menschen, die unter Druck stehen, treffen manchmal nicht die gleichen Entscheidungen, die sie treffen würden, wenn sie ganz ihrem freien Willen überlassen wären", fügte Kaplan hinzu. "Wenn sie in der Lage ist, sich selbst oder ihre Kinder, sollten sie in ihrer Obhut sein, nicht zu gefährden, ist Kevin sehr zufrieden mit der Auflösung der Betreuung."

