Khloé Kardashian über ihre "dritte Gesichtstransplantation"

21.06.2021 14:49 Uhr

Khloé Kardashian hat bestätigt, dass sie sich einer Nasenoperation unterzog. Die 36-jährige Reality-Schönheit hat sich über die Spekulationen um ihr Aussehen geäußert und obwohl die Leute dachten, dass sie bereits ihre "dritte Gesichtstransplantation" hinter sich hätte, hatte sie in der Vergangenheit nur eine Nasenkorrektur.

Die Prominente soll in der Vergangenheit zudem schlecht auf Botox reagiert haben und in einem Gespräch mit Andy Cohen im Rahmen des Reunion-Specials von „Keeping Up with the Kardashians“ am Sonntag (20. Juni) verriet Khloé: „Über mich sagt jeder: ‚Oh mein Gott, sie hat ihre dritte Gesichtstransplantation hinter sich.'“

Darum schwieg Khloé Kardashian so lange zu den Beauty-Ops

Allerdings sehe die Realität ganz anders aus, räumt das Reality-Sternchen ein: „Aber ich hatte eine Nasenkorrektur – Dr. Raj Kinodia – und jeder regt sich so darüber auf und meint, ‚Warum rede ich nicht darüber?‘ Niemand hat mich jemals danach gefragt. Sie sind die erste Person in einem Interview, die mich jemals nach meiner Nase fragte. Injektionen hatte ich, na klar – das war nicht wirklich Botox. Ich hatte eine schreckliche Reaktion auf Botox.“

Die Mitbegründerin der Marke Good American, die mit Tristan Thompson die dreijährige Tochter True hat, enthüllte, dass sie eine Nasenoperation hatte, nachdem sie einen Online-Troll kritisierte, der meinte, dass sie wie ein Außerirdischer aussehen würde.

Es gibt Spannungen im Kardashian-Clan

Während der Wiedersehensshows wurde noch eine Sache bekannt: Es scheint zwischen den berühmten Schwestern allerlei Spannungen zu geben: So stört sich Khloé daran, dass ihre älteste Schwester Kourtney Kardashian ein großes Geheimnis aus ihrem Liebesleben macht. Derzeit ist Kourtney mit Blink-182-Drummer Travis Barker liiert.

„Ich werde sagen, dass Kim und ich sehr offen darüber geredet haben und wir haben das Gefühl, dass wir so viel geben und andere ihren Teil des Deals nicht einhalten“, klagte Khloé in einem Clip für die ‚KUWTK‘-Reunion.

„Wenn andere Leute etwas durchmachen und sich dazu entscheiden, es nicht zu teilen, dann ist es möglicherweise unfair. Aber wenn wirklich nichts im Leben von jemandem passiert, was sollen sie dann teilen?“ (Bang)