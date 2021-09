Kim Gloss: Strikte Taschengeld-Regeln für Tochter Amelia

22.09.2021 10:23 Uhr

Kim Gloss hat jetzt verraten, wie viel Taschengeld ihre Tochter Amelia bekommt und welche Regeln sie dafür befolgen muss.

Von wegen verwöhnt: Wie Influencerin Kim Gloss nun in ihrer Instagram-Story verrät, achtet sie streng darauf, dass ihre achtjährige Tochter Amelia den richtigen Umgang mit Geld lernt. Deswegen hat Gloss strenge Taschengeld-Regeln. Wenn sich Amelia zum Beispiel Dinge wie ein Hoverboard wünscht, muss sie das Geld dafür selbst zusammensparen.

So soll Amelia richtig mit Geld umgehen

„Ich habe jetzt gerade erhöht auf 2,50 Euro. Vor dem neuen Schuljahr waren es 2 Euro. Sie spart so fleißig, das ist so toll anzusehen“, plaudert die 29-Jährige aus. Für die ehemalige „DSDS“-Kandidatin steht fest, dass sie ihrer Tochter beibringen will, klug mit Geld zu wirtschaften. „Die müssen ihren Bezug zu Geld bekommen und lernen, damit umzugehen. Sonst lernen sie es nicht, bin ich der Meinung“, erklärt Kim.

Lehre fürs Leben

Dadurch bekomme man eine wertvolle Lektion für das Erwachsenenalter, ist die Sängerin überzeugt. Taschengeldkürzungen will sie ihrer Tochter, die sie mit ihrem Ex Rocco Stark hat, aber nicht androhen. „Im späteren Leben, wenn du eine Arbeit hast und weißt, du hast ein festes Gehalt, kommt ja auch nicht dein Chef und sagt ‚Wenn du diese Aufgabe nicht hast, dann bekommst du nächsten Monat aber kein Gehalt.‘ Klar, du wirst gefeuert, aber das ist was anderes“, erläutert Kim.

Romantik-Hochzeit in Rom

Vor kurzem gab Kim Gloss ihrem Freund Alexander Beliaikin das Ja-Wort – ganz romantisch und pompös in Rom. Drei Tage und Nächte wurde durchgefeiert, danach gönnte sich das Paar Flitterwochen auf den Malediven.

Bang / KT