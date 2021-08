Kim Kardashian steht im Hochzeitskleid vor Kanye West

28.08.2021 20:30 Uhr

Was?! Beim der dritten Listing-Party von Kanye West stand seine Ex-Frau Kim Kardashian plötzlich im Hochzeitskleid vor ihm.

Was geht ab bei Kim Kardashian (40) und Kanye West (44)? Sind die jetzt getrennt oder nicht? Aufgrund der neusten Ereignisse weiß man wir gar nicht mehr, was wir denken soll.

Bei der dritten Listening-Party des Rappers zu seinem niemals erscheinen wollenden Album „Donda“ amDonnerstagabend im Chicagoer Soldier Field schritt die Ich-Darstellerin nämlich im glamourösen Balenciaga Couture-Brautkleid über die Bühne.

Quelle: giphy.com

Bedeutet diese Szene jetzt, dass das Promi-Pärchen wieder zusammenkommt? Eine Quelle soll genau das gegenüber dem „People“ -Magazin verneint haben.

Der Insider soll gesagt haben:

„Es geht nicht darum, ob sie wieder ein Paar sind. Die Szene sollte Liebe als eine heilende Kraft symbolisieren.“

Ist ja alles hochinteressant. So mancher Musikfan will Kanye West und Kim Kardashian die Nummer aber nicht abkaufen. Auf Twitter, Instagram, TikTok und Co äußerten viele den Verdacht, dass die beiden nie getrennt waren.

Nicht wenige Fans vermuten inzwischen eine gigantische Verschwörungstheorie aus PR-Gründen. Könnte es denn wirklich wahr sein, dass schon die Trennung um April ein geplanter Stunt war, der sich bis jetzt hinzieht? Wir halten das eher für abwegig … aber bei den Kardashians weiß man nie.

why do i think #KimYe’s reconciliation was totally planned. i mean they got divorced, were away for 6 some such months (enuf time for people to believe) n then get back right when donda comes out..

tell me it wasn’t all a plan..

— Lokesh Pawar (@Lokeshpawarrr) August 27, 2021