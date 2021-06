Laura Müller kassiert Shitstorm für neuen Job: Online-Shop steht hinter ihr!

21.06.2021 10:44 Uhr

Seit einigen Tagen ist Laura Müller zurück in ihrem alten Job. Nach einer langen beruflichen Durststrecke hat die Influencerin wieder einen Kooperationspartner gefunden. Doch nun hagelt es heftige Kritik.

Nachdem sich Laura Müller nicht von den verschwörungstheoretischen Aussagen ihres Mannes Michael Wendler distanziert hatte, wendeten sich auch von ihr alle Kooperationspartner ab. Am Ende warb sie nur noch für den dubiosen Kopp-Verlag.

Laura feiert Influencer-Comeback

Letzte Woche feierte Laura dann ihr Influencer-Comeback und warb für einen Fast-Fashion-Onlineshop mit günstigen Kleidchen und Schuhen. Vor dem Spiegel präsentierte sie ihre nagelneuen Klamotten und schob später einen Rabattcode hinterher.

Doch für den Online-Shop „Millania“ hagelte es heftige Kritik. Die Fans des Shops gingen auf die Barrikaden und beschwerte sich lauthals über die Kooperation mit Laura.

Shitstorm für Online-Shop

So heißt es in den Kommentaren bei „Millania“: „Wieso machen Sie Werbung mit Laura Müller??? Bitte dieser Person keine Plattform geben, das geht gar nicht!!!“

Oder auch: „Hatte vorgestern den Warenkorb noch voll, bestimmt um die 400€ an Warenwert. Jetzt sehe ich, dass Frau Laura Müller für euch Werbung macht. Ciao, somit ist der Warenkorb wieder leer und eure Seite blockiert.“

Ein anderer formulierte es krasser und schrieb: „Eine seriöse Firma arbeitet nicht mit der Frau eines rechtsradikalen Sympathisanten.“

Shop zieht Konsequenzen

Ups, das ging wohl nach hinten los! Es scheint so, als haben die Insta-User Laura noch längst nicht verziehen und wollen sie und ihren Mann weiterhin boykottieren. Der Online-Shop „Millania“ hat nun vorsichtshalber die Kommentarfunktion aus gestellt, zu krass schien der Shitstorm, der über sie hereingebrochen war zu sein.

Auch ein Statement gab es von „Millania“, doch das viel anders aus, als sich viele Fans erhofft hatten: „Wir unterstützen kein Mobbing in den sozialen Medien. Wir sind ein professionelles und neutrales Unternehmen.“

Bewusste Zusammenarbeit mit Laura Müller

Es scheint so, als sei der Online-Shop überzeugt von der Kooperation mit Laura und wolle auch daran festhalten. Denn sie schreiben weiter: „Wir distanzieren uns hiermit von jeglichen Vorwürfen, wie Antisemitismus, rechtsradikal oder ähnliches! Wir haben bewusst für eine Kooperation mit Müller entschieden, da wir uns nicht mit den Thematiken in Verbindung setzen, welche zur Zeit in den Medien publiziert werden.“

Und weiter: „Eine Kooperation mit Laura Müller macht uns weder zu einem Unternehmen mit antisemitischen oder rechtsradikalen Zügen. Wir unterstützen kein Mobbing! Wir distanzieren uns von jeglichen Aussagen des Herrn Wendler. Unsere Kooperation mit Laura Müller unterschreibt keine der Aussagen oder Meinungen dieser.“

Seit dem neuen Shitstorm ist es wieder still geworden auf Lauras Instagram-Account. Mal schauen, ob sie in Zukunft weiter Werbung für „Millania“ machen wird…

