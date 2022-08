Zweites Kind Lena Gercke: Zu viel Stress in der Schwangerschaft?

Tatum Sara Koch | 10.08.2022, 11:13 Uhr

Lena Gercke bei einem Sport-Event

Vor knapp zwei Monaten, Anfang Juni dieses Jahres, gab Lena Gercke bekannt erneut schwanger zu sein. Das Model und ihr Freund erwarten noch einmal Nachwuchs. Doch statt sich zu schonen, zieht die Powerfrau ein knallhartes Sportprogramm durch. Ob das so ungefährlich ist?

Im Juli 2020 bringt Lena Gercke (34) ihr erstes Kind Zoe (2) zur Welt, welches sie gemeinsam mit Partner Dustin Schöne (37) hat. Aktuell genießen die zukünftigen Zweifach-Eltern die Vorfreude auf ein Geschwisterchen für ihre Tochter. Für die ehemalige „Germany‘s Next Topmodel“-Gewinnerin aber noch lange kein Grund auf der faulen Haut zu liegen.

Lena will trotz Hitzewelle nicht auf ihr Sportprogramm verzichten

Lena Gercke fährt trotz Schwangerschaft keinen Gang runter. Schwanger sein im Hochsommer? – das ist ziemlich anstrengend, wie viele Mütter wissen. Doch obwohl momentan deutschlandweit Höchsttemperaturen herrschen, zieht die 34-Jährige ihr Sportprogramm rigoros durch.

In einer Instagram-Story teilte die Influencerin zuletzt einen Schnappschuss, der sie verschwitzt und erschöpft nach dem Workout zeigt. „Oh mein Gott, ich bin einfach so kaputt von unserem Tanztraining heute“, schrieb die Blondine dazu.



Gefährdet Lena ihre Gesundheit?

Was wohl Lenas Lebensgefährte Dustin zu ihrem Sportwahn sagt? „Fast vier Stunden bei 29 Grad. Der Muskelkater kommt bestimmt“, beschreibt Gercke ihr knallhartes Training.

Auch ohne Baby unterm Herzen wäre diese Trainingseinheit bei so hohen Temperaturen für die meisten wohl ziemlich anstrengend und keineswegs gesund.

Lena Gercke gönnt sich keine Pause

Trotz intensivem Tanztraining war für Lena danach noch lange nicht Schluss. Denn die erfolgreiche Business-Frau hat auch kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes noch so einige Projekte am Start. „Wir zaubern heute ein bisschen“, berichtete sie in einigen weiteren Instagram-Storys, die die TV-Schönheit an einem Filmset und in der Maske zeigen.

Was sich hinter den Aufnahmen verbirgt, verrät sie allerdings nicht. Eines ist jedoch klar: Lena Gercke ist eine waschechte Powerfrau! Bleibt zu hoffen, dass sich die Beauty dabei nicht übernimmt. (Bang/K&T)