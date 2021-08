Lilly Becker hat ihre Ansprüche bei Männern weit heruntergeschraubt

11.08.2021 13:55 Uhr

Seit ihrer Trennung von Boris Becker ist Lilly Becker als Solo-Frau unterwegs. Gerne hätte sie einen neuen Partner, aber das ist gar nicht so einfach, obwohl sie ihre Ansprüche schon sehr heruntergeschraubt hat.

Diese Erfahrung machen wohl viele Singles, die aus einer langen Beziehung kommen, auch Lilly Becker, die dreizehn Jahre mit Boris Becker liiert war, muss nun am eigenen Leib erfahren, wie schwierig Dating geworden ist.

Ansprüche heruntergeschraubt

Wenn man vergeben ist, befasst man sich nicht mit Dating und in der Zeit in der Lilly mit Boris zusammen war, hat sich Datingtechnisch noch einmal viel getan. Dating-Apps sind nun das Non plus ultra.

Doch mit einem neuen Partner will es bei Lilly einfach nicht klappen und das obwohl sie eigentlich aktiv auf der Suche ist. Und eins steht fest, an ihrem hohen Ansprüchen kann es nicht liegen.

„Solang er atmet!“

Denn Lilly gibt zu, dass sie in den letzten Jahren des Single-Daseins ihre Ansprüche an die Männerwelt sehr weit heruntergeschraubt hat: „Ich habe es mittlerweile aufgeben, es interessiert mich nicht mehr so“, erklärt sie gegenüber der „Bild“-Zeitung.

Aussehen, Status, Charakter? Alles egal! Sie erklärt stumpf: „Keine Ahnung, es ist wirklich egal, solange er atmet, nett und auch ein Vater ist. Alles andere ist Bonus!“

Sie nutzt Dating-Apps

Mit Dating-Apps hat sie es übrigens auch schon versucht und sagte vor einigen Monaten: „Ich bin bei Tinder, Bumble und Hinge. Ich liebe flirten“, verriet die Niederländerin gegenüber dem Magazin „Bunte“.

Doch die Ausbeute bleibt trotzdem Mau: „Dann wischst du zigmal nach links, weil keiner dabei ist, der dich anspricht und bei den wenigen Interessanten nach rechts“, muss sie enttäuscht feststellen.