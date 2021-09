„LOL: Last One Laughing“ – Das sind die Teilnehmer für Staffel 2

14.09.2021 15:46 Uhr

Endlich gibt es im Fernsehen mal wieder so richtig was zu lachen. Oder eben auch nicht, denn das Konzept von „LOL: Last One Laughing“ besteht auch in der anstehenden Staffel 2 darin, eben nicht die Mundwinkel nach oben zu verziehen. In dieser Disziplin treten mit dem neuen Cast wieder hochkarätige Comedians gegeneinander an.

Erneut werden bei „LOL: Last One Laughing“ zehn lustige Menschen für sechs Stunden zusammen eingesperrt mit der schier unlösbaren Aufgabe, dabei auch noch ernst zu bleiben. Der geneigte Zuschauer wird sich an dieser Stelle vielleicht an die eigene Schulzeit erinnern und den vergeblichen Versuch, nicht laut los zu prusten im Unterricht. Denn hier wie da gilt das Prinzip: Wer lacht, fliegt raus.

Michael Bully Herbig führt auch durch die 2. „LOL“-Staffel

Noch bevor das Staffelfinale von „LOL: Last One Laughing“ im April 2021 auf Amazon Prime Video ausgestrahlt wurde, hat Moderator und Gastgeber Michael Bully Herbig bereits die Planung der zweiten Staffel angekündigt. Er fungiert gleichzeitig als Schiedsrichter und muss in der schwierigen Frage entscheiden: War das noch Schmunzeln oder bereits ein richtiges Lachen? Das schlichte, aber wirkungsvolle Showkonzept löste sowohl bei Zuschauern als auch bei Kritikern Begeisterungsstürme aus.

Schon jetzt steht fest: Der Cast der 2. Staffel, die im Oktober zu sehen sein wird, besteht aus einigen Rückkehrern, die ihr Glück erneut versuchen wollen sowie neuen Teilnehmern, die durch witzige Aktionen ihre Mitstreiter zum Lachen bringen müssen – wenn sie denn das Preisgeld von 50.000 € für einen guten Zweck gewinnen wollen.

Das sind die LOL: Last One Laughing Kandidaten der zweiten Staffel

Drei Comedians aus der ersten Staffel können es kaum erwarten, erneut an den Start zu gehen. Auf diese Teilnehmer dürfen wie uns also auch im „LOL: Last One Laughing“-Cast der zweiten Staffel freuen.

Anke Engelke

Die deutsche Komikerin ist aus dem Abendprogramm nicht mehr wegzudenken. In Sendungen wie „Rickys Popsofa“, als Synchronsprecherin bei den „Simpsons“ oder als Stimme von Dorie in „Findet Nemo“ sowie zahlreichen weiteren Projekten unterhält Anke Engelke ein Millionenpublikum.

Das Traumduo Anke Engelke und Bastian Pastewka

Max Giermann

Den Komiker Max Giermann kennt man vor allem von „Switch Reloaded“. Er parodiert mit Leidenschaft Persönlichkeiten aus der Medienwelt und der Politik und hat dafür bereits zahlreiche Comedy-Preise abgesahnt.

Kurt Krömer

Die Kunstfigur Kurt Krömer ist einem breiten Fernsehpublikum durch seine Auftritte in der „Kurt-Krömer-Show“ bekannt geworden. Die Retro-Brille und die etwas altbackenen Anzüge sind bis heute sein Markenzeichen, auf Instagram zeigt der Comedy-Star sich etwas legerer – aber nicht weniger lustig.

Neu hinzu kommen als „LOL: Last Laughing“-Kandidaten die folgenden Teilnehmer:innen:

Annette Frier

Annette Frier hat vor allem durch ihre Teilnahme in den 90er-Jahre-Formaten wie „Switch“ oder der „Wochenshow“ Bekanntheit erlangt. Bis heute spielt sie lustige Rollen in Filmen und Serien und ist gern gesehener Gast in diversen Comedy-Shows.

Bastian Pastewka

Bastian Pastewka vervollständigt das Trio, denn er ist häufig an der Seite von Frier und Engelke zu sehen – zum Beispiel in der nach ihm benannten TV-Serie. Das Publikum liebt diesen Comedian vor allem wegen seiner Wandlungsfähigkeit und seinem trockenen Humor.

Klaas Heufer-Umlauf

Er kann eigentlich nur in einem Atemzug mit seinem Moderatoren-Zwilling Joko Winterscheidt genannt werden. Die Welt von Klaas Heufer-Umlauf ist das Extreme – unabhängig davon, ob er sich aus nächster Nähe erschießen oder auf einen aktiven Vulkan klettern möchte.

Annette Frier und Kurt Krömer: Noch haben sie gut lachen…

Larissa Rieß

Bekannt als Lari Luke, ist Larissa Rieß ein echtes Multitalent. DJane, Moderatorin, Schauspielerin. Sie hat bereits im Vorfeld versprochen, dass Staffel zwei noch witziger als der Vorgänger wird. Wir dürfen also gespannt sein, was sie in Sachen Entertainment und Humor so alles zu bieten hat.

Martina Hill

Auch sie ist ein wahres Multitalent in der deutschen Showlandschaft. In Rollen wie der „Biermom“ oder der der überschminken Larissa aus den „Knallerfrauen“, treibt Martina Hill dem Publikum regelmäßig Freudentränen in die Augen. Gelingt ihr das auch in Staffel 2 von „LOL: Last One Laughing“?

Junges Comedy-Blut: Lari Luke aka Larissa Rieß und Tahnee

Tahnee

Sie ist eine der vielseitigsten Comediennes im TV und bekannt als die Frau, die nie ein Blatt vor den Mund nimmt. Tahnee beherrscht diverse Dialekte und bricht regelmäßig mit Tabus rund um das Thema Weiblichkeit.

Tommi Schmitt

Tommi Schmitt ist neben Comedian Felix Lobrecht die Stimme hinter dem bekannten Podcast „Gemischtes Hack“, gleichzeitig aber auch Comedy-Autor, Moderator und gefeierter Twitter-Star. Wir dürfen gespannt sein, wie viele Episoden von „LOL“ er überstehen wird.

Die ganze „LOL“-Bande aus Staffel 2

Wer war bei Staffel 1 dabei und wer hat gewonnen?

Die „LOL: Last One Laughing“-Besetzung war bereits beim Auftakt sensationell. Zum Cast gehörten Barbara Schöneberger, Rick Kavanian, Wigald Boning, Torsten Sträter, Mirco Nontschew, Carolin Kebekus und Teddy Teclebrhan sowie Anke Engelke, Max Giermann und Kurt Krömer, die auch in Staffel 2 antreten werden.

Regelmäßig waren auch Gast-Stars wie Heino oder Daniel Zillmann zu Besuch in der Sendung. Der Gewinner der ersten Staffel war Torsten Sträter. Der lieferte sich zum Schluß ein absolut sehenswertes Nicht-Lach-Duell mit Ober-Spaßvogel Teddy Teclebrhan. Heute sagt Sträter, dass er das Projekt zu verbissen angegangen ist und zu Unrecht gewonnen hätte. Sein Sieger – und der Sieger der Herzen: Teddy Teclebrhan.

„LOL: Last One Laughing“: Die Wunsch-Kandidaten der Zuschauer

Schon während der ersten Staffel outete sich Chris Tall als heißer Fan der Show und machte kein Geheimnis daraus, dass er gerne gefragt worden wäre. Auch die Zuschauer hätten ihn gerne gesehen, was sehr deutlich aus einer Fragerunde auf Instagram hervorging.

Seit die Teilnehmer der zweiten Staffel „LOL: Last One Laughing“ bekannt gegeben wurden, ist klar: Chris Tall ist auch dieses Mal nicht dabei. Zu den weiteren Wunsch-Kandidaten für die lustige Wohngemeinschaft gehören Michael Kessler, Markus Maria Profitlich, Hella von Sinnen und Olli Dittrich. Auch Hape Kerkeling, Christoph Maria Herbst, Ralf Schmitz oder Mirja Boes könnte man sich gut als Teil des „LOL: Last One Laughing“-Cast in einer etwaigen dritten Staffel vorstellen. Viele Fans des gepflegten Humors würden sich auch Felix Lobrecht als Teilnehmer bei „LOL“ wünschen. Der soll angeblich sogar angefragt worden sein.

Wann kommt „LOL“ Staffel 2 heraus?

Amazon Prime Video hat sehr schnell verkündet, dass die zweite Staffel der Erfolgsshow bereits im Herbst 2021 an den Start geht. Sie kann wieder exklusiv von Prime-Mitgliedern angesehen werden. Inzwischen kennen wir auch ein konkretes Datum: Staffel 2 von „LOL: Last One Laughing“ startet am 1. Oktober 2021 auf Amazon Prime Video.

Einen ersten Einblick in die neue Staffel gibt es hier im Trailer:

„LOL“, Staffel 2: Wer hat gute Chancen auf den Sieg?

Natürlich wird jetzt schon gerätselt, wer den heroischen Sieg in der Disziplin „Zum Lachen in den Keller gehen“ davontragen wird. Fest steht: Anke Engelke hat es bereits beim ersten Versuch weit gebracht und war bis zur fünften Episode dabei. Max Giermann stand sogar im Finale. Eine große Herausforderung wird es sein, gegen Martina Hill und ihre vielen Gesichter anzukämpfen.

Die Outtakes der „Knallerfrauen“ zeigen regelmäßig, wie schwer es den Kolleg:innen fällt, sich an ihrer Seite auf die eigene Leistung zu konzentrieren. Als einer der größten Favoriten gilt allerdings Klaas Heufer-Umlauf. Durch seine abgefahrenen Aktionen der letzten Jahre rund um den Globus dürfte ihm in der TV-WG eigentlich nichts mehr begegnen, was er nicht schon gesehen hätte. Man spricht in den Medien bereits von einem „Humorpanzer“, den er auf seinem Rücken trägt.

Fakt ist: Der „LOL: Last One Laughing“-Cast ist auch in der zweiten Runde erstklassig und verspricht beste Unterhaltung!