Loredana bestätigt Liebes-Aus

Loredana bei der 1LIVE Krone

01.09.2021 18:40 Uhr

Sie galten als Bonnie und Clyde der deutschen Rapszene - Jetzt soll rund ein Jahr nach ihrer spektakulären Versöhnung alles wieder aus und vorbei sein. Die Rede ist von Loredana und Mozzik.

Es ist war wohl die spannendste On-Off-Beziehung im Musikgeschäft: Zwischen Loredana (26) und Mozzik (25) ist es ständiges Auf und Ab. Obwohl beide es nochmal miteinander versuchen wollten, scheint es auch dieses Mal missglückt zu sein. Die Rapperin bestätigte jetzt das endgültige Ende ihrer Liebe.

Loredana bestätigt das Liebes-Aus

Genau zehn Monate nach ihrem großen Liebescomeback, teilte Künstlerin Loredana in den sozialen Medien erneut die Trennung von Mozzik. Zusammen haben sie eine kleine Tochter Hana (2). Doch selbst die Verbindung durch ihren Nachwuchs konnte ihre Liebe nicht mehr retten.

„Wir sind einfach zwei Dickköpfe die weder miteinander aber auch nicht ohne einander können. Die Album Phase war so intensiv, dass wir beide realisiert haben, dass wir 10 Stunden am Tag miteinander lachen können, aber wir schaffen es nicht, eine gesunde Beziehung zu führen“, so äußerte sich die Blondine via Instagram.

Ansage an alle Kritiker

In ihrem Statement wendete sich Loredana aber nicht nur an ihre treuen Fans. Die Musikerin macht allen Kritikern eine knallharte Ansage: „Spart euch die Vorwürfe von wegen ‚wir haben es doch gesagt.‘ Ich habe so viel in meinem Leben verpackt, aber dieses Mal habe ich nicht verkackt. Wir haben es trotz der Trennung geschafft, miteinander klar zu kommen sowie Hana zusammen zu erziehen und mit erhobenen Kopf miteinander quatschen zu können. Das hier ist wahrscheinlich das Erwachsenste was ich jemals getan habe.“

Sie bringen ein gemeinsames Album raus

Trotz der Trennung, scheinen die Eltern einer kleinen Tochter dennoch gut miteinander auszukommen. Als Beweis veröffentlichten die zwei Rap-Stars den Song „Mit mir“, ein Vorgeschmack auf ihr zukünftiges Album ,welches am 24.09.2021 erscheinen wird. In einem Livestream plauderten die Schweizerin und der Musiker aus, dass sie das Album für ihren gemeinsamen Sprößling produziert haben. Hana stehe für sie immer an erster Stelle.

Loredana & Mozzik haben es mehrmals versucht

Unzählige Male wagten die 26-Jährige und ihr Ex-Freund Mozzik weitere Versuch ihre Beziehung zu retten. Erst vor einigen Monaten veröffentlichte die „Rosenkrieg“-Interpretin ein Bikinifoto, welches sie mit der Bildunterschrift: „Mozz wifey“ versah. Hinzu kam, dass der Kosovo-albanische Sänger den Post mit dem englischen Wort „Mine“ (übersetzt „meins“) kommentierte. Für ihre Anhänger war das der endgültige Beweis für ein Comeback. Doch es kam anders, die Liebe zwischen dem einstigem Traumpaar scheint einfach nicht mehr auszureichen.