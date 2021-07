Loredana: Ist das der endgültige Liebesbeweis?

Loredana Zefi bei der Verleihung der MTV European Music Awards im Jahr 2019

06.07.2021 23:58 Uhr

Mit ihrer ständigen On-Off-Beziehung sorgten die beiden Rap-Stars Loredana und Mozzik lange Zeit für Verwirrung. Jetzt könnte ein kürzlich gepostetes Foto auf Instagram endlich ein Schlussstrich unter das andauernde Hin und Her ihrer Liebe ziehen.

Sind sie ein Paar oder sind sie nicht? Diese Fragen stellten sich die Fans der Rapperin Loredana (25) und die ihres Ex-Freund Mozzik (25) in der Vergangenheit öfter. Die Eltern einer gemeinsamen Tochter schienen darauf lange Zeit keine wirkliche Antwort gefunden zu haben – Bis jetzt.

Was sagen uns diese Fotos?

Sie galten als das Traumpaar der deutschen Rap-Szene: Loredana und Mozzik. Doch im Oktober 2019, ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter Hana (2) zerbrach das junge Glück. Obwohl die beiden Künstler stets versuchen ihr Privatleben geheim zu halten, kommen immer wieder Spekulationen auf, dass die Musiker wieder ein Paar sind. Mit einer aktuell veröffentlichten Fotoreihe heizt die Chartstürmerin die Gerüchteküche wieder ordentlich an. Darauf sehen ist die „BONNIE & CLYDE“-Interpretin wie sie sich kuschelnd an den Arm ihres Ex-Mannes schmiegt. Ein anderes Foto zeigt die beiden Turteltauben bei einer gemeinsame Sportsession. Die verliebten Blicke, die Loredana und Mozzik untereinander austauschen sprechen für sich. Einer Liebes-Réunion steht offensichtlich nichts mehr im Weg.

Es ist offiziell

Wären diese süßen Pärchenbilder nicht schon verdächtig genug, begeistert Loredana ihre drei Millionen Fans mit einem heißen Bikinifoto. Besonders pikant: Die Unterschrift des Beitrags lautet: „Mozz wifey“, was wahrscheinlich so viel bedeuten soll wie „Mozziks Ehefrau“. Hinzu kommt, dass der 25-Jährige das Bild mit dem englischen Wort „Mine“ (übersetzt „meins“) kommentiert. Wenn das nichtmal Beweis genug ist, dass zwischen den Rap-Stars wieder mehr als nur Freundschaft geht. Loredana und Mozzik scheinen ihr Versteckspiel beendet zu haben und ihre Liebe endlich offiziell zu machen.

Die Gerüchte hörten einfach nicht auf

Seit einigen Monaten warten Anhänger der Künstler auf ein Liebescomeback der früheren Turteltauben. Denn bereits im März teilte die Goldrapperin zwei Fotos von sich und einem unbekannten Mann, dessen Gesicht nur halb zu sehen ist. „Wer versteckt sich da?“, kommentierte Loredana ihren Post. Das wollten sicher einige gerne wissen… Für die Follower der Musikerin war es eindeutig: Der unbekannte Mann auf dem Foto ist der Vater ihrer Tochter Mozzik. Unzählige User kommentierten den Post mit dem Namen des 25-Jährigen und lauter Herz-Emojis. Trotz alledem kam von den zwei kein Statement was ihren Beziehungsstatus betrifft. Die aktuellen Fotos dürften die Fans des Duos also besonders glücklich machen.

Loredana zeigt sich immer öfter freizügig

Normalerweise kennen wir Loredana in weiten Oversize-Klamotten oder lässigen Hip-Hop-Outfits. Nur selten kleidet sich die Schweizerin figurbetont oder gar sexy. Fotos die die 25-Jährige in der Vergangenheit im Bikini gezeigt haben wurden schon lange von ihr gelöscht. Doch in letzter Zeit überrascht Loredana ihre Follower immer öfter mit Bildern, in der der Fokus voll ganz auf ihrem Körper liegt: Dahinter steckt aber eine sehr bedeutende Botschaft, wie die Künstlern kürzlich verriet. Die Chartstürmerin möchte damit ein klares Zeichen gegen Bodyshaming setzen.

(TSK)