Loredana Wollny: Sexy Nackt-Lapdance zum 18. Geburtstag von diesem Hottie

Tatum Sara Koch | 22.03.2022, 12:51 Uhr

Loredana Wollny beim Shooting für „Die Wollnys"

Loredana Wollny galt lange Zeit als das Nesthäkchen der „schrecklich großen Familie". Schließlich ist sie das jüngste Kind von insgesamt elf Sprösslingen des Oberhaupt Silvia Wollny. Doch damit ist jetzt Schluss: Die Blondine feierte kürzlich ihre Volljährigkeit und dabei ging es heiß her.

Das Küken der Wollny Familie ist am 2. März 2022 endlich 18 Jahre alt geworden. Loredana Wollny (18) hat in den letzten Jahren eine unglaubliche Verwandlung hingelegt. Von der einst schüchternen Schülerin ist heute nicht mehr viel übrig. In den sozialen Medien präsentiert sich das Geburtstagskind bereits als junge und selbstbewusste Frau. Obwohl ihr Wiegenfest einige Tage zurückliegt, fand die feuchtfröhliche Sause erst kürzlich im Kreise von Freunden und der Familie statt.

Loredana im Vorbereitungsstress

An ihren großen Tag sollte alles perfekt sein: Aus diesem Grund steckte Loredana Wollny bereits wenige Tage zuvor mitten in den stressigen Vorbereitungen und legte kurzerhand eine Social-Media-Pause ein. Bei ihren besorgten Anhängern meldete sich kurz vorher zurück: „Ich habe mich die letzten Tage nicht bei euch gemeldet und das lag daran, dass ich morgen meinen Geburtstag feiere.“

Via Instagram involvierte sie ihre ingesamt 281.000 Follower dann doch noch in ihre Partyplanungen. Schlussendlich zahlten sich alle Mühen, die die Influencerin in ihre Feier gesteckt hatte, aus. Wie ihr großer Abend ablief, ließ sie ihre Fans mit einer zweiteiligen Fotostrecke wissen. Und die hatte es wirklich in sich… Definitiv FSK 18.



Tanzeinlage von Reality-Hottie

Diese Schnappschüsse sind nicht ganz jugendfrei: Auf dem ersten Foto sieht man die 18-Jährige, wie sie sich verlegen die Hand vor den Mund hält. Im Hintergrund ist „Ex On The Beach“-Teilnehmer Chris Grey (30) zu sehen – nackt. Die andere Aufnahme hält den Moment des Lapdance fest, den sie vom ehemaligen Stripper bekommt. Er sitzt oberkörperfrei auf ihr und presst ihre Hände an seinen Waschbrettbauch. Bei so viel Sexyness kann selbst die TV-Darstellerin nicht hingucken. Dennoch scheint Loredana die kleine Showeinlage sehr zu genießen. Dass verrät zumindest ihr glücklicher Gesichtsausdruck.

Den Beitrag kommentierte sie mit den Worten: „Komm Baby strip für mich“. Das ließ sich der Kölner wohl nicht zweimal sagen.

Chris war halbnackt in Estefania Wollnys Musikvideo zu sehen

Chris und Loredana verbindet eine längere Freundschaft. Denn es ist es nicht das erste Mal, dass der Tänzer mit der bekannten Großfamilie in Kontakt getreten ist. Für Estefania Wollnys Musikvideo „Unkaputtbar“, welches im Januar 2021 erschien, wirkte Grey als zweiter Hauptdarsteller mit. Er spielte den Freund der Sängerin und ließ bereits damals seine Muskeln spielen. Den Großteil der Szenen war Grey selbstverständlich oberkörperfrei zu sehen.

Das ist Chris Grey

Bekannt wurde der Online-Coach unter anderem durch seine Teilnahme an der Dating-Show „Ex On The Beach“. Dort traf er auf seine Verflossene und ehemalige „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“-Kandidatin Tara Tabitha (29). Mittlerweile hat Chris eine feste Rolle in der RTLZWEI Soap Köln 50667, arbeitet nebenbei als Influencer, Fitnesstrainer und ab und zu als Stripper. Wie der TikToker twenty4tim in seiner Instagram-Story ausplauderte, war Grey ganze acht Jahre lang als Tänzer tätig.

Dieser hatte den Muskelprotz übrigens ebenfalls für eine Showeinlage, in seinem kürzlich produzierten Musikclip gebucht. Welches knappe Outfit Chris dabei getragen durfte, präsentierte Tim vorab stolz seiner Community: Ein goldfarbenes Höschen mit der Aufschrift „Bling Bling“.

(TSK)